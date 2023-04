Selección Mexicana: Héctor Herrera hará lo impensado para regresar al Tricolor

Por: Martell Nucamendi

Héctor Herrera todavía aspira a crecer en su carrera futbolística, sin embargo está consciente que la Mayor League Soccer no le genera la misma competencia que cuando estaba en España o en Portugal, es por eso, que el mexicano piensa regresar por el sueño europeo.

El actual jugador del Houston Dynamo pretende ser parte de la justa mundialista, pero por ahora no pertenece a la lista de elegibles de Diego Cocca. En una entrevista con O Jogo, HH mostró su anhelo por regresar al equipo que lo hizo crecer, el FC Oporto.

“Fue el Porto el que me lo dio todo, el que me hizo venir a jugar a Europa, crecer como jugador y tener la carrera que tuve. Siempre querré volver al FC Porto, siempre será un placer vestir esa camiseta”, exaltó el zorro

El jugador aclaró que sabe que actualmente está lejos de poder regresar al club portugués, pero que no pierde la esperanza, mentalidad que también podría extrapolar con el Tri.

“La verdad es que hay que ver quién está en el club y quién no. Si cuentan contigo y si te quieren tener en cuenta... Repito, siempre sería un placer, me encantaría volver y ser parte de este increíble club, pasé los mejores momentos de mi carrera allí, tengo doble nacionalidad y no escondo el sueño de volver”, dijo el ganador olímpico.

Héctor Herrera podría hacer una estatua de su mejor gol

Los azules y blancos también recordaron el gol que marcaría el mexicano en contra del Benfica, un zapatazo fuera del área grande que venía de un rechace del equipo rival y terminó estampado en el ángulo derecho de la portería.

En la entrevista que tuvo con el diario portugués, HH reconoció que quizá es el gol más recordado por la afición de los dragones. "Creo que fue el mejor gol de mi carrera y seguramente el más importante", declaró el tres veces mundialista.

Después de la postal que le armó el club en sus redes sociales, sería el momento adecuado para que Héctor Herrera inmortalizara uno de los momentos cumbres de su carrera, al igual que Hugo Sánchez.

