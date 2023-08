Carlos Vela por fin habla de la Selección Mexicana y lanza contundente mensaje; "ni Mourinho"

Carlos Vela es considerado por muchos uno de los mejores futbolistas mexicanos de la época contemporánea. El Bombardero, quien no juega con el Tricolor desde el Mundial de Rusia 2018, dio su opinión sobre el entorno que rodea a la Selección Nacional.

El actual atacante del LAFC de la MLS aseguró que más allá de que Jaime Lozano haya guiado al equipo azteca a la conquista de la Copa Oro, no el Jimmy ni un entrenador de la trayectoria de José Mourinho pueden modificar los problemas de fondo del balompié nacional.

"Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho puede cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: 'Ya está todo perfecto'. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa", resaltó Carlos Vela en charla con La Opinión de Los Ángeles.

Foto: Twitter de La Opinión

El campeón mundial Sub 17 en Perú 2005 hizo énfasis en que sería un error que los directivos crean que las cosas mejoraron por el hecho de haber obtenido la Copa Oro el mes pasado, pues no es la primera crisis que atraviesa la Selección Mexicana.

"Si realmente no hay cambios que aporten, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió. Seguimos igual hasta que 'ya se ganó la copa Oro, ya está todo bien'. Y no es así, unos días o meses antes hubo derrotas importantes", profundizó.

Carlos Vela pide metas claras en Selección Mexicana

En el mismo tenor, el exjugador de la Real Sociedad dejó en claro que los altos mandos del futbol mexicano deben plantearse a dónde quieren llevar al Tricolor para trabajar con base en ello.

"Al final hay que ver a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar y trazar un camino para que todos puedan ir hacia la misma dirección y podamos ver a nuestro país triunfar, que es lo que todos los mexicanos queremos", remarcó la Hiena.

Pese a todo, Carlos Vela considera que la Selección Mexicana tiene el tiempo suficiente para trabajar y mejorar lo hecho en la Copa del Mundo del año pasado celebrada en Qatar.

"Soy una persona muy positiva y queda tiempo suficiente para mejorar, hay que buscar primero mejorar lo de Qatar y después de ahí tratar de llegar lo más arriba", puntualizó.

Jaime Lozano seguirá en la Selección Mexicana

Luego de ganar la Copa Oro, Jaime Lozano será confirmado como el entrenador de la Selección Mexicana, rumbo a la Copa del Mundo 2026, así lo reveló el periodista de TUDN Gibrán Araige, quien es reportero del Tricolor.

El comunicador reveló en su cuenta de X que en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le tiene confianza al Jimmy para que sea el timonel del combinado azteca en el proceso del próximo Mundial de la FIFA.

"La FMF tiene plena confianza en Jaime Lozano. Están muy satisfechos con el trabajo que hizo en Copa Oro y tras un análisis tomaron la decisión de que él es el indicado del proceso rumbo al 2026", indicó en su red social.

Jaime Lozano también guío a la Selección Mexicana Sub 23 al bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, luego de que el Tricolor venció al local Japón en el duelo por el tercer puesto de la competencia.

