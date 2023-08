Julio César Chávez Jr. le da sin piedad al 'Canelo' Álvarez previo a su pelea contra Jermell Charlo

A poco más de un mes de la pelea de box entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo, el pugilista sinaloense Julio César Chávez Jr. emitió un fuerte comentario contra el tapatío.

El Hijo de la Leyenda dejó en claro que el mejor momento del 'Canelo' ya quedó atrás, esto en un video que compartió en sus historias de Instagram.

"Canelo ya no está en su prime. Ahorita Benavídez y Bivol tienen más condición, tienen más pelea", aseguró Chávez Jr., quien en mayo del 2017 fue vencido por Álvarez Barragán.

Foto: Instagram de Julio César Chávez Jr.

Sin embargo, el originario de Culiacán también reconoció que cree que el 'Canelo' Álvarez saldrá con los brazos en alto en su combate contra Charlo.

"¿Canelo-Charlo? No, pues Canelo. Canelo va a ganar", resaltó el boxeador de 37 años de edad.

¿Cuándo es la pelea entre 'Canelo' y Charlo?

Será el próximo 30 de septiembre cuando Saúl 'Canelo' Álvarez se suba de nuevo al ring. El tapatío medirá fuerzas contra el estadounidense Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada.

Será el segundo pleito para el mexicano en el 2023 y el primero en la ciudad del pecado, pues el pasado 6 de mayo derrotó al británico John Ryder en el Estadio AKRON, combate que marcó su regreso a México después de 12 años de ausencia.

Ante el pugilista estadounidense, el jalisciense defenderá sus cinturones de peso medio del CMB, FIB, OMB y AMB.

El récord del 'Canelo' Álvarez en 18 años de trayectoria es de 59 victorias, dos derrotas y dos empates. Por su parte, Jermell Charlo registra 35 triunfos, un empate y una caída desde su debut en el 2007.

¿Cuándo volverá al ring Julio César Chávez Jr.?

En el mismo video en el que emitió su opinión acerca del 'Canelo' Álvarez, Julio César Chávez reveló que volverá al ring el próximo mes.

"El 1 o 2 de septiembre, a lo mejor van a querer hacérmela ver un poquito complicada, ¿por qué? Porque ando bien y eso quiero demostrar. No hay como subirse al ring para demostrarlo, ya hablar no me queda", adelantó el sinaloense.

El Hijo de la Leyenda recalcó que le motiva volver a pelear y callar algunas bocas, pues está consciente de que poca gente ha creído en su capacidad a lo largo de su carrera.

"Estaré 10 días a Las Vegas con Capetillo para cerrar preparación, pelear en Culiacán y luego en Estados Unidos. Me falta boxear al 100 por ciento y es la motivación que yo tengo, voy a batallar porque he estado inactivo, pero tengo muchas más ganas que antes, ya casi nadie cree en mí y me fascina que no crean en mí, nunca han creído", profundizó.

EVG