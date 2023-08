Box: Conoce la deslumbrante colección de autos de lujo de Saúl 'Canelo' Álvarez

Saúl 'Canelo' Álvarez se prepara para su próxima pelea contra el boxeador estadounidense Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, Nevada. La bolsa de esta pelea está pactada por al rededor de 40 millones de dólares, con lo que el mexicano podría acceder a tener otro de sus lujos autos.

Fuera del ring, el boxeador tiene una amplia colección integrada de doce autos. En 2019, "Canelo" adquirió un Bugatti Chiron de color azul por más de 2.5 millones de dólares; la marca francesa sólo lanzó 500 ejemplares y entre los exclusivos dueños resalta Cristiano Ronaldo.

Este año, el tapatío añadió a su lista una desmesurada Ford Shelby F-150, esta edición también fue limitada 600 unidades y su costo fue de 114 mil 980 dólares en su lanzamiento en 2021; para México sólo llegaron cinco de estas monstruosidades.

Se rumora que los demás vehículos que son parte de su garaje son: Ferrari Testarossa, Mustang 500 Eleanor, Rolls Royce Ghost, Lamborghini Urus, un Ferrari LaFerrari, Ferrari 458 Speciale, una Brabus B63S 700 6x6, un Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 911 GT3 y McLaren P1.

Jermell Charlo presume su nuevo Lamborghini

Jermell Charlo y "Canelo" Álvarez mantienen los reflectores por su próxima pelea en el mes de septiembre, por lo que no solo el mexicano presume su costoso gusto por los automóviles, también el estadounidense.

Jermell adquirió un Lamborghini Aventador S, con una potencia de 730 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 349 km/h, con un costo aproximado de 700 mil dólares, para uno de los ejemplares más recientes de la marca.

Hace unos meses, Charlo soltó una amenaza a Saúl Álvarez, evaluando el bajo desempeño que ha tenido el boxeador mexicano en sus últimas contiendas.

"Hagan esa pelea, yo peleo contra cualquiera, nunca le he dado la vuelta a nadie. Con ese desempeño que tuvo en su última pelea, no hay manera de que me pueda ganar", expresó el campeón mundial superwelter.

mmt