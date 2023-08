Conade: Ana Guevara habla de la supuesta "Ley Mordaza" a los atletas mexicanos

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habló de la supuesta "Ley Mordaza" a los atletas mexicanos al negar que el organismo le haya hecho firmar a los deportistas un documento en el que se les prohibe emitir opiniones negativas de la exvelocista y del organismo.

"No hay tal (privación), históricamente la institución te hace firmar esa carta compromiso", aseguró Guevara Espinoza en entrevista con ESPN en alusión al documento “Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023”.

La exvelocista incluso afirmó que dicha carta se le hace firmar a los atletas desde hace muchos años y que en su época como deportista el contenido de la misma era más agresivo que en la actualidad.

"No voy hacer polémica alrededor del tema, la historia, por décadas, por administraciones, metamorfosis, desde que existía el fideicomiso, siempre se tenía que firmar una carta compromiso y hace 23 años era más agresiva", subrayó la directora de la Conade.

Además, la ganadora de la medalla de plata en los 400 metros en Atenas 2004, mencionó que este documento es más benévolo con los deportistas, debido a que antes no estaban permitidos los patrocinadores.

"No se permitían los patrocinadores, había que pedir permiso para la entrevista. Ahora sólo se maneja el respeto al trabajo técnico y el área técnica", profundizó.

Guevara garantiza apoyo a atletas que irán a París 2024

Por otra parte, Ana Guevara aseveró que todos los deportistas que acudan a los Juegos Olímpicos del próximo año en París, Francia, recibirán los apoyos necesarios.

"El recurso está garantizado a los atletas, tenemos que hacer un planteamiento a Hacienda para la planificación del 2024, es un año de cierre de administración, pero el Presidente (López Obrador) ha mantenido el entusiasmo de que esto siga adelante, está compenetrado con que el resultado de México sea el mejor y vamos a buscar que así sea", ahondó.

Kevin Berlín pide ayuda de médicos chinos

Kevin Berlín es un atleta mexicano que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París al obtener el bronce en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, Japón, en la disciplina de plataforma sincronizada 10m. El atleta no pudo competir en las pruebas individuales debido a una molestia en los oídos que no pudo ser atendida a tiempo por falta de personal médico de la delegación mexicana.

Tanto el clavadista como su entrenador tuvieron que recurrir al equipo de salud de los atletas chinos, y les concedieron la ayuda ya que Shi Qingyang, entrenador de Berlín, también es de China. Kevin habló de esta situación a su regreso y al no tener atención médica desde antes de asistir a la competencia, el seleccionado prefirió no competir de manera individual para poder hacerlo en los Juegos Panamericanos.

“No tenemos fisioterapeuta, no fue nadie con nosotros, fuimos sin equipo médico de clavados. Yo tenía dos meses que no tomaba terapia y buscamos la forma de estar ahí y por eso sigo con el oído. No puedo entrar al agua y lo que hice fue recurrir a doctores de otros países de atletas que estuvieron en el campeonato, ellos me hicieron el favor de revisarme. Como mi entrenador es chino, él se comunicó con ellos y ellos me ayudaron”, expresó el medallista.

