Kevin Berlín es un atleta mexicano que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París al obtener el bronce en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, Japón en la disciplina de plataforma sincronizada 10m. El atleta no pudo competir en las pruebas individuales debido a una molestia en los oídos que no pudo ser atendida a tiempo por falta de personal médico de la delegación mexicana.

Tanto el clavadista como su entrenador tuvieron que recurrir al equipo de salud de los atletas chinos, y les concedieron la ayuda ya que Shi Qingyang, entrenador de Berlín, también es de China. Kevin habló de esta situación a su regreso y al no tener atención médica desde antes de asistir a la competencia, el seleccionado prefirió no competir de manera individual para poder hacerlo en los Juegos Panamericanos.

“No tenemos fisioterapeuta, no fue nadie con nosotros, fuimos sin equipo médico de clavados. Yo tenía dos meses que no tomaba terapia y buscamos la forma de estar ahí y por eso sigo con el oído. No puedo entrar al agua y lo que hice fue recurrir a doctores de otros países de atletas que estuvieron en el campeonato, ellos me hicieron el favor de revisarme. Como mi entrenador es chino, él se comunicó con ellos y ellos me ayudaron”, expresó el medallista

Kevin Berlín alza la voz por todo su equipo

El apoyo por parte de la Conade fue retirado a todos los atletas acuáticos, no sólo a la Selección de Natación Artística, la cual también se encuentra peleando la entrega de sus becas, pues a pesar de tener una orden judicial, siguen sin recibir sus pagos completos.

Kevin Berlín volvió a externar su preocupación y a pedir públicamente a la directora del organismo, Ana Gabriela Guevara, que les devuelvan sus becas y lo necesario para que los seleccionado nacionales puedan asistir a sus competencias, pues su equipo no quiere verse envuelto en un tema legal.

“Seguimos con esa esperanza de que nos regresen la beca, aún no sabemos qué va a pasar, pero creemos que, con este resultado, el cual ha sido histórico, pueda regresar el apoyo. Sería cuestión de que se cheque con todo el equipo, creo que si se hace por la vía legal (demanda) sería hacerlo todos juntos y el equipo de clavados lo único que quiere es la vía pacífica”,

