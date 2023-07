Logan Paul y Fuerza Regida graban un polémico VIDEO en el baño que pone en riesgo la carrera del peleador

Logan Paul, vuelve estar en el ojo del huracán, pues a pocos días del SummerSlam 2023, donde enfrentará a Ricochet en Money in the Bank, el multifacético youtuber hizo varias colaboraciones con el grupo musical de corridos tumbados, Fuerza Regida, donde a modo de broma dejaron ver un pequeño detalle que no fue del agrado del público.

En el controversial video hacen alarde a la canción "¿Qué Se Te Quitó?", la cual se hizo viral por diferentes trends en TikTok, además de promocionar la bebida "Prime Energy", propiedad del creador de contenido en sociedad con KSI. La polémica se dio cuando los integrantes del grupo y el boxeador salieron del baño limpiándose la nariz, como si hubieran tenido un levantón de cocaína.

Paul acaba de extender su contrato con WWE, por lo que estas actuaciones y el deporte profesional no van de la mano, además de que su bebida energética está siendo investigada por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos), ya que la bebida en cuestión podría contener la cantidad de cafeína que hay en seis latas de Coca-Cola.

El FC Barcelona, Arsenal FC y la UFC son las empresas deportivas que se asociaron con "PRIME", siendo la bebida parte de sus patrocinios; por parte de la cadena de artes marciales mixtas, el ganador sale con una botella de esta bebida en la mano después de su combate.

Ricochet retó a Logan Paul para SummerSlam 2023

Ricochet y Logan Paul protagonizan la nueva rivalidad del verano, pues han tenido varios encuentros tanto dentro como fuera del ring, como su reciente combate el backstage donde personal de la WWE tuvo que intervenir para separarlos.

En el Monday Night RAW, Ricochet tomó la batuta arriba del cuadrilátero y retó al youtuber a un combate en el SummerSlam 2023, donde el influencer aceptó sin titubear, golpeando al luchador por la espalda. Obviamente el de Kentucky reaccionó con una Superkick y una Standing Shooting Star, para calentar su próximo encuentro.

"La gente aquí sabe muy bien que tu no perteneces aquí, y no es porque tu no trabajes para ser parte, sino porque eres tan arrogante que no sabes por qué hacemos esto cada semana", fueron las palabras de The One and Only.

