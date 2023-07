OnlyFans: Boxeadora explota contra Daniella Hemsley por mostrar sus pechos; "Detén esta mier..."

La boxeadora Daniella Hemsley, quien también es modelo de OnlyFans, se ha vuelto tema de conversación en los últimos días luego de su viral festejo tras ganar una pelea al levantarse la blusa para mostrar sus pechos.

Muchos de sus fans y usuarios en redes sociales manifestaron su alegría por el atípico hecho, pero no en todos dejó sensaciones positivas, pues la también pugilista Claressa Shields arremetió contra Hemsley y aseguró que su celebración perjudica al boxeo femenil.

"Wow, este es un paso atrás para el boxeo femenino. Detén esta mier...", explotó la doble medallista de oro, de acuerdo con información de Marca.

Foto: Captura de Twitter

Shields no fue la única en criticar el atrevido festejo de la modelo de OnlyFans, pues el promotor Eddie Hearn también reprobó la reacción de Hemsley tras su victoria sobre Sra. Danielka en el torneo kingPyn en Dublín, Irlanda.

"Lo odio. Hemos trabajado muy duro para que las mujeres en el boxeo sean respetadas por su habilidad, por sus méritos, por su arduo trabajo. Una cosa que debemos entender es que eso no es boxeo", comentó a Hearn a Boxing Social.

Eddie Hearn insiste en que no le gustó el festejo de Hemsley

En el mismo tenor, Eddie Hearn resaltó que el inesperado festejo de la modelo de OnlyFans es un reflejo de la sociedad actual.

"Para mí, lo que estoy tratando de hacer y lo que hemos estado haciendo durante años y años, los sacrificios que la gente ha hecho para ser respetada, nuevamente, no es boxeo. Pero al mismo tiempo, creo que es más un reflejo de la sociedad que un reflejo de lo bueno o lo malo del boxeo. No me gusta", enfatizó.

Modelo y peleadora sube la temperatura con selfies

En el último tiempo es común ver que modelos y creadoras de contenido incursionan en el mundo deportivo. Una de las últimas es la modelo inglesa Apollonia Llewellyn, quien además de ser una celebridad en OnlyFans firmó con la promotora Misfits Boxing.

Misfits Boxing es impulsada por el influencer KSI, quien organiza peleas de box entre otros creadores de contenido y Apollonia Llewellyn es una de las más recientes incorporaciones.

Apollonia Llewellyn es también conocida como Barbi, uno de los rostros más conocidos en Reino Unido por su cuenta de OnlyFans y en Instagram compartió unas candentes selfies de su preparación para viajar a Estados Unidos.

EVG