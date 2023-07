Fórmula 1: Checo Pérez recibe brutal ataque de un excompañero: "No tuve un millonario detrás"

El piloto tapatío de Fórmula 1 (F1), Sergio Checo Pérez, ha tenido momentos complicados en su tercera temporada en las filas de Red Bull, por lo que en las últimas semanas han sonado varios nombres de posibles candidatos a reemplazarlo el próximo año.

El Dani Juncadella, excompañero del jalisciense en Force India, propuso a su compatriota Álex Palou, campeón de la IndyCar Series en el 2021, para llegar al equipo austriaco en lugar de Pérez Mendoza.

"Sin menospreciar a nadie, ojo, no me malentendáis… Mete pasado mañana a Alex en el segundo Red Bull y te hace, por lo menos, el mismo trabajo que Checo. Me juego un brazo. Y repito, no pretendo menospreciar el trabajo de Checo, sino alabar la capacidad de Alex", fue el comentario que externó el español en su cuenta de Twitter.

Foto: Captura de Twitter

Pero lo peor vino en un comentario posterior en el que Juncadella le respondió a uno de sus críticos que él no tuvo "un millonario detrás" como Checo Pérez, haciendo alusión al apoyo que el jalisciense recibió de parte de Carlos Slim.

"Yo no tuve un millonario detrás para comprar mi asiento. Como tuvieron otros. Y han rendido de forma brillante durante años, no vamos a negar eso", fue la publicación del español que encendió los ánimos.

Red Bull confirma que Checo Pérez se queda un año

Aunque no vive su mejor momento dentro de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez tendrá oportunidad de demostrar el nivel que lo llevó a Red Bull, pues el director del equipo confirmó que Checo tendrá su asiento en la escudería austriaca hasta 2024, despejando los rumores sobre su salida a corto plazo.

El volante jalisciense inició la Temporada 2023 de la F1 con cuatro podios en las primeras cinco carreras del año, incluidas victorias en el Gran Premio de Arabia Saudita y el GP de Azerbaiyán, pero desde Grand Prix de Mónaco las cosas no han salido bien para Checo.

No obstante, Christian Horner, jefe de RedBull, reveló que para el siguiente año: “Max Verstappen y Checo Pérez volverán a ser nuestros pilotos el próximo año. Pero, de todos modos, siempre es bueno tener talento a nuestra disposición”, dijo para F1 Nation.

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Después de una pausa, la actividad de Fórmula 1 se reanuda este fin de semana con la celebración del Gran Premio de Hungría.

En el circuito de Hungaroring, Checo Pérez intentará obtener su sexto podio de la campaña, luego de los conseguidos en Baréin, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Miami y Austria.

EVG