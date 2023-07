Conade prohibe a deportistas hablar mal del organismo y de Ana Guevara; sus becas estarían en juego

Las polémicas en torno a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) siguen a todo lo que da, pues ahora comenzó a circular una carta en la que lo atletas prometieron no hablar mal del organismo o de su titular, Ana Guevara.

El documento que tiene como nombre "Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023", que fue publicado el pasado 2 de enero, prohibe a los deportistas emitir juicios negativos contra Guevara y el organismo, pues de lo contrario se les retirarían sus becas correspondientes.

"Declaraciones a medios; abstenerme de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas en contra de las instituciones deportivas estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupo multidisciplinario", se indica en una parte del documento.

Foto: Twitter de Conade

En otra parte de la polémica misiva se fuerza a los atletas a dejar en claro que ellos asumen al 100 por ciento la responsabilidad de sus comentarios y opiniones respecto a la Conade y a Ana Guevara en sus redes sociales.

"Ser responsable de todas las declaraciones que emita en cualquiera de las redes sociales en las que me desenvuelvo, no dañaré la imagen institucional y/o cualquiera de los representantes del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte", señala la carta.

Kevin Berlín pide ayuda de médicos chinos

Kevin Berlín es un atleta mexicano que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París al obtener el bronce en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, Japón, en la disciplina de plataforma sincronizada 10m. El atleta no pudo competir en las pruebas individuales debido a una molestia en los oídos que no pudo ser atendida a tiempo por falta de personal médico de la delegación mexicana.

Tanto el clavadista como su entrenador tuvieron que recurrir al equipo de salud de los atletas chinos, y les concedieron la ayuda ya que Shi Qingyang, entrenador de Berlín, también es de China. Kevin habló de esta situación a su regreso y al no tener atención médica desde antes de asistir a la competencia, el seleccionado prefirió no competir de manera individual para poder hacerlo en los Juegos Panamericanos.

“No tenemos fisioterapeuta, no fue nadie con nosotros, fuimos sin equipo médico de clavados. Yo tenía dos meses que no tomaba terapia y buscamos la forma de estar ahí y por eso sigo con el oído. No puedo entrar al agua y lo que hice fue recurrir a doctores de otros países de atletas que estuvieron en el campeonato, ellos me hicieron el favor de revisarme. Como mi entrenador es chino, él se comunicó con ellos y ellos me ayudaron”, expresó el medallista.

EVG