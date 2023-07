'Tata' Martino no se deja de críticas y responde duro a cuestionamientos de la Selección Mexicana

A siete meses de distancia de haber dejado la dirección técnica de la Selección Mexicana, el argentino Gerardo Martino, nuevo entrenador del Inter Miami, reconoció que no podía seguir al frente del Tricolor porque hizo mal algunas cosas.

"Bueno, siento que ya no tengo mucho derecho a hablar de la Selección Mexicana. De todas maneras, tampoco hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar, lo que se hizo, finalmente estuvo mal hecho y había que salirse", aseveró el 'Tata' al ser cuestionado al respecto en la conferencia de prensa previo al duelo que el club de la MLS sostendrá este viernes ante Cruz Azul en el comienzo de la Leagues Cup, que será el segundo cotejo el argentino al frente del conjunto de Florida.

Martino admitió que México tiene las herramientas para tener una selección más competitiva, pero considera que para que eso suceda se deben mejorar algunas áreas que en su momento él platicó con los directivos.

😲 "LO QUE SE HIZO ESTUVO MAL HECHO"



😲 "NO HUBIESE SIDO LÓGICO RENOVAR"



La respuesta del Tata Martino a @Leonlec sobre lo que fue su paso al frente del Tricolor. #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/wKt3kG29zf — Futbol Picante (@futpicante) July 20, 2023

"Y respecto a lo que pienso y a lo que podría hacer, sí entiendo que puede ser mucho mejor de lo que es porque las herramientas están, lo he mencionado muchas veces cuando era el entrenador y cuando sentía que sí tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para la evolución del futbol mexicano", profundizó el rosarino.

El 'Tata' renunció al banquillo de la Selección Mexicana el pasado 30 de noviembre, justo después de que el Tricolor derrotó 2-1 a Arabia Saudita en el cierre del Grupo C del Mundial de Qatar, resultado que no le alcanzó al equipo para clasificar a los octavos de final.

Martino considera que fueron injustos con Diego Cocca

El sucesor del 'Tata' en la Selección Mexicana fue el también argentino Diego Cocca, cuyo proceso culminó después de haber dirigido apenas siete partidos. Martino considera que los altos mandos del futbol mexicano fueron injustos con el exestratega de Tigres y considera que no es positivo que en el balompié nacional imperen las decisiones extremas.

"Creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Cocca y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir porque esta historia finalmente no solamente en el futbol, ni solamente en México, es para la vida de andar por los extremos es un tanto difícil y en México y sobre todo en el futbol se está muy acostumbrado a andar por las líneas", ahondó.

El timonel del Inter Miami también reconoció que el año en el que comenzó la pandemia del coronavirus complicó su proceso en el banquillo tricolor, motivo por el que no permaneció más tiempo con México y está comenzando una nueva aventura en la MLS con su compatriota Lionel Messi.

"Fue una etapa difícil para el mundo, no solamente para el futbol. Y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió. No me parece que deba ahora desarrollar mucho de los motivos o de lo que ha pasado, pero finalmente en función de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo y en función a lo que había sucedido en el último año y medio, dos años, yo hoy por ese motivo estoy acá y no allá", concluyó.

EVG