Selección Mexicana: 'Tata' Martino sentencia el destino de Diego Cocca en el banquillo del Tricolor

A pesar de que solamente lleva tres partidos como entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca ya empieza a sentir la fuerte presión que representa tener dicho cargo.

Con la experiencia vivida, Gerardo 'Tata' Martino, extimonel del Tricolor, le mando un contundente mensaje a Cocca para advertirle de todo lo que le espera en el banquillo nacional, deseándole éxito con las críticas y exigencias de la prensa y la afición.

"Espero que tenga mucho éxito al frente de la selección. El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos partidos y ya está pasando por lo que yo empecé a experimentar al final de mi segundo año y al principio del tercero. Ese escrutinio de medios y afición es como un deporte. Espero que tenga la fuerza para soportarlo y seguir adelante", comentó el exestratega de la Selección Mexicana en entrevista con The Athletic.

Por otra parte, Martino también reconoció que no esperaba que el Tricolor trascendiera en el Mundial de Qatar 2022, evento en el que quedó eliminada en la fase de grupos.

"Cuando evalué lo que pasó en la Copa del Mundo, creo que los resultados eran predecibles de acuerdo con las expectativas de México", mencionó al respecto.

"Según nuestras actuaciones, deberíamos haber sido el equipo que se enfrentó a Francia en la segunda ronda, especialmente después de lo que ocurrió en nuestro último partido de la fase de grupos", agregó el 'Tata', dejando entrever que pese a todo sus dirigidos merecían avanzar en lugar de Polonia a la segunda ronda del magno evento.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Después de empatar 1-1 en un amistoso contra Estados Unidos, la Selección Mexicana regresará a las canchas el próximo 15 de junio y lo hará para disputar otro clásico de la Concacaf contra el equipo de las barras y las estrellas.

Ese día, el Tricolor y el vecino del norte estrellas medirán fuerzas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, duelo en el que estará en disputa un pase a la final de la segunda edición de la Liga de Naciones de la Concacaf, cuya otra semifinal enfrenta a Canadá y Panamá.

EVG