Miguel Herrera habla otra vez de la Selección Mexicana y ahora lo hace por el trabajo de Jaime Lozano como entrenador

Miguel Herrera, actual entrenador de los Xolos de Tijuana de la Liga MX, parece que no puede olvidarse de la Selección Mexicana, pero ahora no fue para promocionarse, sino para impulsar el proyecto de Jaime Lozano al mando del Tricolor.

El "Jimmy" levantó la Copa Oro el pasado domingo. El entrenador llegó al banquillo de México como un autentico apaga fuegos luego del turbulento paso de Diego Cocca y según el timonel de La Jauría "se ha ganado una oportunidad".

"Yo creo que Jaime lo hizo bien, al hacer bien este proceso me parece que levanta la mano con fuerza, porque más allá de que no tenga o tenga experiencia, los muchachos lo conocen, 80 por ciento de este grupo trabajó con él, saben lo que pretende, no está empezando de cero, sin duda alguna se ha ganado una oportunidad, hay que decirlo", dijo el "Piojo" para Fox Sports.

Miguel Herrera llegó en una situación parecida a la de Jaime Lozano a la Selección Mexicana, pues el exentrenador del América fue el bombero en turno para conseguir el boleto a la Copa del Mundo Brasil 2014, superó el Repechaje, llegó a octavos de final y se quedó muy cerca de acceder al quinto partido.

El "Piojo" cree que el entrenador del Tricolor debe ser mexicano, pues está demostrado que dan resultados: "Yo lo único que siempre diré es que tiene que ser mexicano. Ya demostramos que los mexicanos damos resultados, que no tienen que estarle buscando por otro lado, sea el que ellos quieran que se llame, pero tiene que ser mexicano".

"Creo que sin duda alguna tiene que ir por ahí, no tienen que estar pensando en buscar un extranjero, me parece que tenemos capacidad; me da mucho gusto que Jimmy demuestre que los mexicanos tenemos capacidad, que levantamos la mano, que hacemos bien nuestro trabajo, que buscamos generar confianza, y que dejen de andar buscando técnicos extranjeros, tanto en selecciones como en el futbol local", agregó.

Jaime Lozano da indicaciones en un partido de México en la Copa Oro 2023. Foto: Mexsport

Miguel Herrera terminó diciendo que el proceso de Jaime Lozano debe ser a largo plazo, no solo en la Copa Oro, como fue el proceso en el que Jaime Lozano llegó a la Selección Mexicana. Incluso en la Federación Mexicana de Futbol aseguraron que el próximo técnico será elegido en las próximas semanas y en los candidatos está el "Jimmy".

“Si sigue Jimmy obviamente será un proyecto que tendrá que presentar de aquí al mundial, no nada más para la Copa Oro como le habían dicho. Hay buenos jugadores, no hay tanto que cambiar, hay una estructura muy buena de jugadores jóvenes, con futuro, hay que darles confianza, hay que trabajar mucho. Me parece que Jimmy después de hacer un buen torneo, se ha ganado la posibilidad de sino repetir, que ojalá y lo dejen, pues por lo menos estar en la mesa y que lo tomen en cuenta”, terminó.

aar