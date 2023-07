Diego Lainez formó parte de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro, aunque no fue tomado en cuenta por Jaime Lozano para ser parte del juego desde el arranque, por lo que entró de cambio. No obstante, no fue un jugador clave del Tricolor, hecho que no pasó desapercibido por Christian Martinoli.

El narrador de TV Azteca, en una jugada en la que Lainez participó del duelo, comentó: "Factor no juega nunca, pero es campeón en todos lados", haciendo alusión a su paso en el Real Betis de España, donde casi siempre fue banca, pero ganó la Copa del Rey.

Más recientemente el atacante ganó la Liga MX con los Tigres, pero de nuevo no fue pieza clave y la mayor parte del tiempo ingresó de cambio, pero Diego Lainez no se quedó callado y le respondió a Martinoli en redes sociales.

Foto: Captura de pantalla

"América Campeón: Titular, Final de Ida y Vuelta. Tigres Campeón: Titular, Final de Ida y Vuelta. Juegos Olímpicos, partido medalla de bronca titular. Hay que interpretar con maestría, el papel que te toca, ya sea ser un extra o el héroe. México Campeón. Disfrutemos", compartió Lainez en su cuenta de Twitter.

Diego Lainez reportará con los Tigres luego de su participación con la Selección Mexicana en la Copa Oro. El cuadro felino, actuales campeones de la Liga MX, disputa desde el próximo fin de semana la Leagues Cup.

Selección Mexicana ya tiene fecha para conocer a su nuevo entrenador

El Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega, llegó a la Ciudad de México luego de la final de la Copa Oro 2023 y aseguró que el entrenador de la Selección Mexicana se dará a conocer a más tardar en tres semanas.

El Tricolor levantó su novena Copa Oro en su historia de la mano de Jaime Lozano, quien de acuerdo con Sisniega está dentro de los candidatos para ser el manda más del cuadro azteca en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

"No hay un plazo, pero pensemos en dos o tres semanas a más tardar. Queremos agotar los procesos y tener un criterio claro y bien definido", dijo el Presidente Ejecutivo de la FMF y agregó: "No es un tema de votos, es un tema de criterios. Jaime Lozano está dentro del perfil. Claramente él ha hecho un buen trabajo y estamos conscientes de eso".

Jaime Lozano levanta el trofeo de la Copa Oro 2023 Foto: Twitter @miseleccionmx

Desde que llegó el "Jimmy" a la Selección Mexicana se notó un crecimiento en el nivel de juego y de confianza del grupo, pues se reporta que los jugadores están cómodos con que Lozano sea el entrenador del Tricolor.

De acuerdo con Ivar Sisniega la opinión de los seleccionados será tomada en cuenta para el proceso de designación del nuevo timonel de México, que será local en la próxima Copa del Mundo.

"Por supuesto, es importante que los jugadores se sientan unidos, que haya un buen ambiente, eso es muy importante y lo hablamos con ellos, les pedimos que nos tuvieran confianza y así lo entendieron. Hay una gran comunicación con los jugadores porque es importante que se sientan apoyados por la Federación", comentó.

aar