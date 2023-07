Jaime Lozano llegó de bombero a revivir a un muerto: Kikín Fonseca

La Selección Nacional de México de Futbol levantó el domingo pasado el título de la Copa Oro después de una marabunta en sus últimos partidos, pues cuando todo parecía que ya se había tocado fondo, después de la eliminación en la primera fase del Mundial de Qatar de 2022, a inicios de año el cuadro Tricolor volvió a mostrar las mismas carencias y aunque Jaime Lozano, tras el paso de Diego Cocca, intentó darle una cara diferente a sus jugadores, también mostraron que aún no estaban en su mejor nivel, pero lograron recuperar de poco a poco la confianza.

En entrevista con Francisco Fonseca, exdelantero de la Selección Mexicana y compañero de Jaime Lozano, reconoció que “se merece una oportunidad para seguir en el equipo”.

“Llegó de bombero a revivir un muerto, pues no se le veían ni pies ni cabeza a la Selección y Jimmy muy congruente, muy inteligente, poniendo a los jugadores en donde van; jugadores que estuvieron con él en los Olímpicos y de inmediato cambió todo; regresó la alegría, la confianza y la congruencia; sobre todo la unión de grupo, pues todos los jugadores declararon la mayor parte del tiempo que estaban muy a gusto con el Jimmy, querían que siguiera y fue una gran gestión de grupo”, comentó el ahora analista.

El Kikín reconoció que lo hecho por Lozano al frente del Tricolor y con los pocos días que estuvo al frente del equipo logró hacer muchas diferencias a lo que se venía viendo y que no entiende cómo puede existir un cambio tan significativo de cómo jugó la selección con Diego Cocca y lo que mostró con Lozano.

Obviamente el torneo con Canadá y Estados Unidos sin su selección A fue distinto, pero no importa ya que México hizo lo que tenía que hacer y se quedó campeón y para mí se merece la oportunidad de quedarse

Francisco Fonseca, Exdelantero mexicano

“Es increíble, yo no sé qué había pasado con el cambio de Cocca, quien es un técnico reconocido, ganador y se me hace muy extraño qué pasaría que se dio un cambio tan radical de jugadores que se veían con mucha tensión que no estaban conformes y días después todo era armonía y alegría. De Jaime sí puedo hablar ya que es un gran tipo, somos muy buenos amigos y es una persona que gestiona muy bien y también la formación la cambió y se notó muchísimo en poco tiempo y eso es lo extraño”, dijo.

Al ser cuestionado de cómo era Jaime Lozano como jugador y cómo lo ve ahora como entrenador, la exleyenda de Pumas y Cruz Azul, aseguró que es igual, pues siempre muestra tranquilidad.

“Como jugador y entrenador es el mismo: un tipo honesto, buena persona, trabajador, disciplinado y de técnico seguramente es muy cercano al jugador y es algo que se nota y así era el Jimmy. Siempre muy profesional, muy trabajador, muy entregado, ayudando al compañero, al amigo y lo noto así. Le ha sabido llegar a cada uno de ellos y tiene muy buenos valores, muy buena educación. Es serio va al punto muy claro muy directo”.

Por último, resaltó que sin duda se merece continuar al frente de la Selección Mexicana de Futbol, pues aunque no tenga muchos títulos, ya ganó el que se le exigía y los jugadores creen en él.

“Si hay algo que necesita el técnico y que a lo mejor tiene en contra el Jimmy, pues es a lo mejor más experiencia o títulos, pero los jugadores están contentos, el equipo cambió drásticamente, se ve que entiende perfectamente lo que quiere y ya ganó este título y que más mérito que lo hizo con un plantel que él no formó”.