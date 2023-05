Lainez, la estrella que Tigres trajo de Europa y sólo jugó 28% de minutos

La Fase Regular del Clausura 2023 de la Liga MX llegó a su final y con ello se consumaron varias decepciones, que en el inicio del campeonato sonaban como las grandes esperanzas, pero al final acabaron por sepultar.

Uno de los jugadores que sonaba como la gran contratación del torneo y que regresaba a México para retomar su nivel y dejar en claro que no solamente fue un espejismo y que en Europa no tuvo las oportunidades necesarias fue Diego Lainez, quien dejó su aventura por el Viejo Continente para reforzar a los poderosos Tigres, pero jamás pudo salir adelante y ahora suena que saldría de la institución, pues solamente llegó como préstamo y en la directiva felina ya la buscan salida.

De los 1,530 minutos disponibles a lo largo del campeonato, el canterano del América solamente jugó 436, por lo que estuvo dentro del campo 28 por ciento de lo que pudo jugar y eso ha provocado grandes burlas y cuestionamientos tanto en México como en el extranjero. Lainez se fue de la Liga MX como la gran estrella y el futuro del país, pues su talento en Coapa era notable y aunque se le rumoró que se le pidió que se quedara un par de torneos más para que se afianzara, al final el futbolista y su familia decidieron partir al Real Betis, conjunto español dueño de su carta y que no tiene espacio para que regrese a la institución.

Diego Lainez ha tenido un descenso descomunal desde que salió del América y no solamente en su nivel dentro de la cancha sino en su valor en el mercado, pues de ser considerado uno de los mexicanos más caros en el mundo ahora está valuado mucho más debajo de lo que se le consideró en su momento cuando arribó a España.

Cuando llegó a tierras ibéricas, Lainez se monetizó en 15.3 millones de dólares y ya se encontraba entre los cinco aztecas más caros del orbe, pero ahora vale 2.7 millones de dólares y es el 57 de los mexicanos y 95 en la Liga MX, por lo que será complicado que pueda llegar a un equipo que cumpla con sus expectativas económicas y si no se queda en Tigres tendrá que regresar a Europa, pero aún no hay alguna oferta formal aunque el Sporting de Gijon es uno de los interesados por el futbolista de 22 años.

Se hizo una revolución cuando Lainez firmó con los Tigres, pues el América también estaba tras sus pasos, pero después de varios comentarios del jugador y Santiago Baños, presidente de las Águilas, la relación no tuvo buenos dividendos y Diego prefirió ir a la Sultana del Norte.

“El propio Diego (Lainez) nos pidió 2 millones de dólares de sueldo para venir al club. Entonces pues darle ese tipo de sueldo, sería el mejor pagado de todo el plantel para un jugador que en el último año ha jugado el 13-14% de los minutos no es correcto, no habla bien de las prioridades”, comentó Baños en su momento, pero el canterano azulcrema no se quedó callado y le respondió.

“Creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal, hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas, pero sigo trabajando en Tigres, me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres”, resaltó en entrevista con ESPN.

También se dice que si Robert Dante Siboldi se queda como entrenador de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el siguiente campeonato ya pidió la salida del mexicano, pues no aporta lo que él esperaba y lo ve bajo de nivel, pues ni entrando de relevo logra hacer una diferencia.

Diego Lainez llegó a los flamantes Tigres con Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez, pero los dos últimos mencionados sí le han rendido a los regiomontanos, si bien no como se esperaba sí ven en la directiva que puedan despuntar.

Los Tigres eran el rival a vencer en el inicio del Clausura 2023, con Diego Cocca como entrenador y una plantilla repleta de estrellas, pero los últimos meses no han sido los esperados, pues ya llevan tres técnicos en este corto tiempo y sólo alcanzaron el repechaje, pero esta semana se disputan el partido de vuelta de las semifinales de la Concachampions ante el León.

Continúa la limpia en la Federación Mexicana

Jaime Ordiales dejó el cargo de Director de Selecciones Nacionales Varoniles de México por decisión personal y en mutuo acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol , así lo informó la propia FMF en un comunicado desplegado en sus redes sociales.

De acuerdo con la FMF, Ordiales cumplió con el periodo de transición acordado con Yon de Luisa, presidente de la FMF, para los compromisos que la Selección enfrentó en el pasado.

“Jaime cumplió con el periodo de transición acordado con Yon de Luisa, presidente de la FMF, y con Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales para afrontar los compromisos pasados, en el proceso de elección y presentación del cuerpo técnico de la Selección Nacional de México, el Campeonato Sub-17 de Concacaf y los partidos clasificatorios al Final Four, los cuales se cumplieron satisfactoriamente”, se puede leer.

A principios de 2022 regresó a Cruz Azul para asumir como director deportivo del conjunto celeste, fue presentado en julio del mismo año como el sustituto de Gerardo Torrado.