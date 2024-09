'Lazy Boy' hace una fuerte confesión en la que involucra a Julio César Chávez y a su madre (VIDEO)

El peleador mexicano de la UFC, 'Lazy Boy' Rodríguez, hizo una sorprendente declaración durante una reciente entrevista con ESPN, al afirmar que su padre biológico es la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, considerado uno de los mejores pugilistas en la historia de México.

Además de esta fuerte confesión, el joven de 25 años también mencionó que no ha sido reconocido por su supuesto progenitor, por lo que no ha recibido el apellido del excampeón mundial.

El originario de Coatzacoalcos, Veracruz, fue cuestionado por su parecido con Julio César Chávez Jr., lo cual no negó e, incluso, lo tomó con humor. "Claro que sí, mírame la trompa. ¿Cómo no? Si es mi papá. Nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, no' más que no me han dado el apellido", bromeó el reciente campeón de la UFC 306.

El peleador, quien cuenta con un récord profesional de 17 victorias y 2 derrotas, continuó con su declaración y hasta proporcionó el contexto en el que 'el César del boxeo' lo habría concebido. Según el propio 'Lazy Boy', ocurrió durante uno de sus viajes al sureste mexicano, donde es su lugar de origen.

A pesar de la controversia que podría generar su comentario, el mexicano continuó con la broma y hasta le envió un mensaje a Julio César Chávez, haciéndole saber de su paternidad.

"Apá... ahí estoy eh, te respeto, aquí tienes un hijo más, te fuiste ahí a Veracruz. No sé cuando fuiste, anduviste allá en Veracruz, Chiapas. Pero aquí salí yo, de tus huevos salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar verg... te quiero jefe", declaró entre risas.

¿Quién es Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez?

Ronaldo 'Lazy Boy' Rodríguez, una de las jóvenes promesas de las artes marciales mixtas, tiene un pasado gris, pero es otra de las grandes historias de superación y disciplina.

Este peleador nació en Chiapas, pero a corta edad se trasladó a Coatzacoalcos, Veracruz, junto a su madre. Como muchos otros peleadores mexicanos, su vida estuvo marcada desde temprano por la falta de recursos económicos.

La decisión de mudarse a Veracruz no cambió mucho su situación. Su padre, en busca de un futuro mejor, emigró a Estados Unidos, pero jamás volvió a saber nada de él. Sin la presencia paterna, el joven peleador se vio obligado a trabajar desde pequeño para apoyar a su familia y continuar su sueño de pelear.

“Ahí me mirabas vendiendo gelatinas en los camiones, trabajando de chalán de albañil con tal de tener para los camiones para poder ir a entrenar, para poder juntar dinero para mis viáticos, para las peleas a las que tenía que asistir“, confesó en una entrevista con ESPN.

El 'Lazy Boy' sabe de primera mano lo que significa el sacrificio, ya que una de las decisiones más fuertes que tuvo que tomar fue dejar a su madre en Veracruz y partir hacia la Ciudad de México con apenas 200 pesos en el bolsillo, persiguiendo su sueño de convertirse en profesional.

Antes de su debut en la UFC, el reciente campeón también tuvo la oportunidad de pelear en Tailandia, donde viajó para mejorar su técnica de pelea. Sin embargo, este viaje le dejó una anécdota que pudo haber terminado mal, por no saber cómo rechazar una pelea.

