Lewis Hamilton, sexto piloto en llegar a 300 carreras en la F1

A pesar de que este año las cosas no han ido del todo bien para Lewis Hamilton, el Gran Premio de Francia será una carrera significativa y especial para el británico, quien en dicha cita se convertirá en el sexto piloto de la historia en participar en 300 carreras de la Fórmula 1 (F1).

Ubicado en el sexto puesto del campeonato con 109 puntos, el volante de la escudería Mercedes unirá su nombre a los del brasileño Rubens Barrichello, el alemán Michael Schumacher, el británico Jenson Button, el español Fernando Alonso y el finlandés Kimi Raikkonen, quienes en su momento también alcanzaron dicha cifra de compromisos en el Gran Circo.

Hamilton, quien debutó en el serial en el 2007, reconoció que el rival más fuerte que ha tenido en estos tres lustros ha sido el español Fernando Alonso, quien fue su coequipero en McLaren precisamente en su temporada de debut.

“Creo que es difícil decir quién ha sido mi rival más fuerte. Diría que, en cuanto a ritmo puro, creo que ha sido Fernando, y también por habilidad. Hemos tenido muchas batallas bonitas, ojalá hubiesen sido más. Espero que siga corriendo el año que viene y que tengamos más luchas entre nosotros en el futuro”, comentó el heptacampeón mundial en conferencia de prensa.

El asturiano devolvió el cumplido al británico, a quien le reconoció todo lo que ha logrado en los 15 años que lleva compitiendo en la F1. “Nadie esperaba que alguien igualase los siete títulos de Michael Schumacher, y él lo ha hecho. Su camino ha sido increíble y lo que ha construido junto a Mercedes durante estos años ha sido brutal. Hay que felicitarle por sus 300 Grandes Premios y esperamos verlo de nuevo en lo más alto del podio”, indicó el actual volante de Alpine.

El originario de Stevenage, Hertfordshire, acumula dos victorias en el Circuito Paul Ricard, mismas que consiguió en las temporadas del 2018 y el 2019. En el 2020, dicha carrera se canceló a causa de la pandemia del coronavirus y en el 2021 el vencedor fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual campeón de la categoría.

Aunque no ha estado en los primeros puestos de la clasificación a lo largo de la temporada, la cita de este fin de semana llega para Lewis Hamilton en su mejor momento del año, pues suma tres podios consecutivos después de haber acabado en el tercer puesto en los Grandes Premios de Canadá, Gran Bretaña y Austria.

Por otra parte, el siete veces monarca en la F1 aprovechó la conferencia de prensa previa a la carrera del próximo domingo para hacer un llamado con el objetivo de acabar con las actitudes agresivas de algunos aficionados en redes sociales durante las carreras.

“Necesitamos hacer más. Yo sé que la Fórmula Uno y Stefano están enfocados en hacer más y definitivamente se lo están tomando en serio, especialmente después de la última carrera”, dijo el corredor de Mercedes, quien hace dos semanas fue abucheado después de que impactó su monoplaza durante las prácticas en Austria.

Acerca de ese tema, el mexicano Sergio Pérez fue más enérgico ante los medios y pidió que esta clase de seguidores sean vetados para siempre por esos comportamientos.

“Esos aficionados no representan al deporte, no comparten los valores y no son bienvenidos. Así de simple. Esperemos que los veten de por vida, no les vuelvan a dar la bienvenida. Creo que unos cuantos aficionados no deberían de tener permitido avergonzarnos así”, aseveró el tapatío, quien en su segundo año con Red Bull se ubica en el tercer puesto del campeonato de pilotos con 151 unidades.