Liga MX tiene 4 de los 5 equipos más caros de la Concachampions.

La Liga de Campeones de la Concacaf arranca con los equipos mexicanos y el Inter Miami como los favoritos para llevarse el título, pues cuatro de los cinco clubes más caros de la competencia son de la Liga MX, el quinto es el cuadro de la Florida comandado por Lionel Messi, quien tiene como objetivo llevar a su equipo al Mundial de Clubes y mantener las miradas en Estados Unidos y en la MLS.

El América, el Monterrey, los Tigres y las Chivas son los cuatro equipos del balompié mexicano que lideran la lista de plantilla más caras de la Concachampions según el portal Transfermarkt.

El único club que se pone en medio de estos cuatro es el Inter Miami, como fue mencionado anteriormente y eso es gracias a Lionel Messi, quien tiene un valor de 37.6 millones de dólares, por lo que él solo está mejor valuado que 13 clubes que participarán este año en el certamen regional.

Los clubes desean ganar el campeonato, pues el Mundial de Clubes tendrá un nuevo formato y eso lo hará más largo y provocará más dinero, pero también sus futbolistas serán observados en el mundo y los equipos importantes podrían pagar por ellos, por lo que es algo que le conviene a todas las partes involucradas.

El formato será igual que el Mundial (pasado) de selecciones en donde los clubes serán repartidos en ocho grupos de cuatro equipos y clasificarán los dos primeros de cada uno a los octavos de final. Desde esa ronda en adelante los clubes jugarán partidos de eliminación directa hasta llegar a la final del 13 de julio de 2025.

Al igual que en otras competiciones, si hay empate en los 90 minutos se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si se mantiene la igualdad habrá definición desde los 11 pasos y de ahí saldrá el clasificado a la siguiente ronda del campeonato.

La actividad de la Liga de Campeones de la Concacaf arranca este martes cuando el América enfrente al Real Estelí de Nicaragua y los azulcremas lucen como amplios favoritos para sumar los primeros tres puntos.

“Es un equipo (Real Estelí) que en la liga tiene un predominio muy grande, que normalmente se impone a sus rivales sobre todo cuando juega en su casa. Me imagino un partido de un nivel de competitividad muy alto, es un equipo bastante intenso, bastante competitivo, no imagino un partido fácil, para mí es un partido en el que hay que entrar con la mentalidad muy fuerte, con nivel de competición muy alto, si no te matan por ahí”, dijo Andre Jardine, entrenador del América.

Previo al partido de la Jornada 1 de la Concachampions habló el DT brasileño y el capitan de los de Coapa, Jonathan dos Santos.

“Hoy en día en el futbol nunca hay favoritos, ya no hay favoritos, yo creo que hoy en día el futbol ha crecido bastante, obviamente estamos jugando en su campo en diferentes circunstancias y yo creo que en este tipo de eliminatorias siempre está un cincuenta cincuenta. Como he dicho antes, sabemos que es un gran equipo (el Real Estelí), que van a dar la vida por este partido, como nosotros también y bueno como te digo aquí hay que ir paso a paso”, comentó el mediocampista.

Por su parte, Jardine aseguró que tiene un equipo muy completo y no solamente en la cancha, sino fuera de ella y eso es por el hecho de que su cuerpo técnico analiza muy bien a sus rivales previo a cada encuentro.

“Tenemos un cuerpo técnico muy competente, muy atento y siempre están ya con bastante anticipación. Analizando a los rivales, ellos me entregan un material con las formas muy listas, entonces me parece un rival muy intenso que siempre busca proponer el juego independiente donde juega”, añadió el timonel.

El Monterrey, el Toluca, las Chivas y los Tigres también juegan.