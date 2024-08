Liga MX: Álvaro Fidalgo define su futuro en el América tras ser eliminados de la Leagues Cup

El mediocampista español Álvaro Fidalgo puso sin a los rumores sobre su futuro y definió lo que sigue para él en el Club América luego de la eliminación del bicampeón de la Liga MX en la Leagues Cup.

Desde hace meses hay rumores sobre la salida de Fidalgo de las Águilas, los cuales se intensificaron en la última semana, pero tras ser echados del certamen binacional el jugador español aclaró todo y definió su futuro en el cuadro mexicano.

“Lo que pasa es que se genera desde hace muchísimos meses, me ponen todo rato fuera del club, crean una novela al final con esto, sólo para vender, para ganar likes, generar visitas, para uno y otro desde hace meses y meses y meses”, comentó tras el duelo ante Colorado Rapids.

Álvaro Fidalgo en la Leagues Cup con el América Foto: Instagram de Álvaro Fidalgo

El mediocampista del América dijo que las cosas que se dicen son falsas y que generan incomodidad entre los aficionados azulcremas y en él mismo, pues se crea una "novela" inexistente, además que lanzó un mensaje para los reporteros y medios de comunicación.

“Al final es una putada porque al final como yo no puedo salir a decir nada porque no me puedo meter en esas cosas ni nada, al final eso lo que genera es crear una novela que no hace gracia, ni hace gracia a los aficionados, ni hace gracia a mí, ni hace gracia a nadie”, expresó el jugador de 27 años de edad”, aseguró molesto.

“Es un tema serio como puede ser un fichaje a otro club, se convierte al final en algo que empiezan a crear todo rato. Llevan así, desde marzo, abril, mayo junio. Hablé con periodistas en todos esos meses y les dije, estás poniendo una información que es falsa, está no sé qué, está no sé cuánto y nadie pone una información real y al final lo que genera… igual que como se nos critica a los futbolistas, lo siento pero tengo que mandar esa crítica, al menos así es aquí", dijo.

Para terminar, Álvaro Fidalgo, aseguró que se mantiene en el Club América por el momento, pues tendrá que ver lo que pase en estas semanas con la directiva azulcrema.

“Así que nada, sigo firme aquí, no sé lo que pase en estas semanas o no, habrá que hablarlo con el club, pero yo sigo firme aquí, ya saben lo que es el club para mí y nada, jodido por lo de hoy, sin duda”, terminó.

aar