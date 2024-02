Liga MX | Juan Escobar culpa a Iván Alonso y revela el motivo de su salida con Cruz Azul (VIDEO)

El actual jugador de Toluca, Juan Escobar habló en una entrevista con ESPN sobre su salida del Cruz Azul al inicio del Clausura 2024. El zaguero paraguayo admitió que Iván Alonso, actual director deportivo de La Máquina, tuvo responsabilidad en su decisión de abandonar el equipo capitalino.

Aunque el problema inicialmente se dirigió hacia Martín Anselmi, el nuevo estratega cementero, el defensor señaló que ya había limado asperezas con el técnico argentino, sin embargo, fue el directivo quien intervino en el conflicto, complicando la relación entre el jugador y la institución.

"Por ahí el director deportivo tiene un poquito más de culpa porque ya había arreglado eso con el técnico. Ya había hablado, pero se dio otra situación que me sorprendió y por eso se dio esto de salir, porque fue una cosa y se terminó dando otra", rompió el silencio el lateral escarlata.

El jugador también aclaró que nunca habló mal de Martín Anselmi ni puso condiciones para continuar con el Cruz Azul. "Yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi. Le dije a él, sabe él, el director deportivo y el presidente, mis compañeros que hablé bien de él, del trabajo que hace. No condicioné eso porque dicen que yo no quería competir y es mentira", agregó el excapitán celeste.

El originario de Luque se dijo decepcionado por la forma en que se dio su salida del club, mencionando que esperaba algo diferente, especialmente considerando su papel como capitán y campeón del título del Clausura 2021.

🔥 Juan Escobar ROMPIÓ EL SILENCIO sobre su salida de Cruz Azul



💥 "El jugador no tiene que exigir jerarquías..."



🔥 Tuca perdió la PACIENCIA



🔥 LO MEJOR DE FUTBOL PICANTE pic.twitter.com/JVXULo45A8 — Futbol Picante (@futpicante) February 28, 2024

‘Tuca’ Ferretti defiende jerarquía de Juan Escobar

Ricardo 'Tuca' Ferretti explotó contra las decisiones de Martín Anselmi al inicio del torneo, sobre todo, por la manera en que se dio la salida de Juan Escobar, capitán y uno de los jugadores más experimentados que eran parte de la plantilla del Cruz Azul.

El ahora analista aseguró que el técnico argentino no respetó la jerarquía del paraguayo al no dejarlo jugar durante uno de los primeros partidos que dirigió al conjunto celeste. El ‘Bigotón’, quien también dirigió a los cementeros, subrayó la importancia de reconocer la trayectoria de los jugadores dentro del equipo.

"Tú, técnico, tienes que respetar (la jerarquía) porque él logró una garantía, a través de los años con un rendimiento, a beneficio del equipo (...) y tú tienes que respetar, y tienes que tomar en cuenta al jugador... se respeta, no tenemos por qué exigir, se nos respeta por lo que hemos hecho. ¡Y cuando los jugadores hacen las cosas bien y son ejemplo, tú tienes que respetar su jerarquía! ¡No son Kleenex, carajo!", estalló Ferretti.

Ante este comentario, Álvaro Morales le cuestionó al directivo sobre si nunca le exigió algo como jugador, a lo que el brasileño afirmó que no era necesario, ya que los técnicos solían pedir su opinión por su cercanía en el vestidor.

#CruzAzul 🚂 #Toluca 👺



El paraguayo Juan Escobar rompió el silencio y habló con ESPN sobre su salida de La Máquina.



Gran entrevista de @AdriMaldonadoL



¿Qué piensan de lo que declaró Escobar, banda Azul?



pic.twitter.com/863kzqEvIB — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) February 28, 2024

mmt