Liga MX | Cruz Azul: Martín Anselmi rompe el silencio y explica a detalle la polémica con Juan Escobar

Este viernes el director técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, ofreció una conferencia de prensa en donde habló sobre la polémica que lo rodea a él, al club y al jugador paraguayo Juan Escobar, quien ya no seguirá en el cuadro cementero para el Clausura 2024 de la Liga MX.

El estratega de La Máquina explicó cómo fue que se dio la inconformidad de Escobar, la cual ocasionó que su ciclo como elemento celeste llegara a su fin. Durante la pretemporada el DT utilizó a vario jugadores, pero el paraguayo sintió que su puesto como titular peligraba.

“La pretemporada sirve para probar, mostrar variantes, jugamos un amistoso contra Atlante y ahí jugó Escobar; en el segundo partido quería ver a Ditta-Piovi, eso no significaba que esos iban a alinear contra Pachuca”, indicó.

Martín Anselmi dirige un entrenamiento de Cruz Azul Foto: X @CruzAzul

Cruz Azul tuvo dos duelos de preparación, en uno de ellos el guaraní pidió su cambio, situación que alertó a Anselmi, quien pensó que se trataba de una lesión. “En el amistoso contra Querétaro Juan nos pidió el cambio y nosotros creímos que se había lesionado ".

El timonel explicó que "cuando hablé con el jugador manifestó su inconformidad por jugar en el segundo equipo". Ambos, técnico y jugador, hablaron de esta situación y el apodado Patrón pidió salir de la institución con la cual ganó el título de Liga MX en el Clausura 2021.

“Él me manifestó su inconformidad por no ser titular en el último partido de preparación, lo cual es normal porque todos quieren jugar... Después el jugador me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Yo tengo que respetar su decisión”, dijo el estratega cementero.

Desde que llegó a La Máquina el lateral fue clave con todos los técnicos que tuvo, pero con la llegada de Martín Anselmi todo cambió, pues el argentino no le podía asegurar que estaría cada semana en el 11 inicial, situación que tampoco habría gustado a Escobar.

"Es normal, el jugador quiere estar (en el 11 titular) y el jugador se enoja cuando no juega. Cuando llega el fin de semana a mí me toca definir quienes son los 11 que van a jugar", dijo el técnico, quien agregó: "Yo no le puedo prometer que va a ser titular".

Juan Escobar en un entrenamiento con Cruz Azul Foto: X @CruzAzul

