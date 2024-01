Liga MX | Juan Escobar se va del Cruz Azul y llegará a un grande, revela persona cercana al jugador

La novela entre Cruz Azul y Juan Escobar está a nada de terminar, pues la directiva cementera tomó la decisión de no contar con el defensor paraguayo, quien tendría ofertas en México, Brasil y España, y de acuerdo a su representante Elvio Rojas llegaría a un club grande.

Escobar, uno de los últimos símbolos de La Máquina y campeón de la novena, se peleó con el nuevo entrenador, el argentino Martín Anselmi, quien recibió el total apoyo de la dirigencia celeste, por lo que El Patrón deberá dejar al club.

Juan Escobar se lamenta durante un partido de Cruz Azul en la Liga MX. Foto: Mexsport

Elvio Rojas, representante de Juan Escobar, habló en entrevista para ABC Cardinal 730 y aseguró que club no le va a faltar al lateral, además que sin dar mayores detalles apuntó que "va a estar en un club grande".

"Tranquilos, algo demasiado bueno se viene, como siempre. Por el nivel que tiene Juan, club no le va a faltar. Al contrario, vamos a tener demasiados clubes para elegir", dijo.

"Sería fantástico si sale a un equipo grande de Brasil o México, así como un equipo de media tabla de España", agregó el representante de Juan Escobar luego que se diera a conocer que no entra en planes de Cruz Azul.

¿Por qué Cruz Azul decidió correr a Juan Escobar?

El periodista David Medrano filtró la conversación que el paraguayo Juan Escobar tuvo con el argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador de Cruz Azul, la cual le costó su salida del club al defensa guaraní, a sólo dos días del debut del club en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Según la versión del experimentado comunicador, el estratega le dijo al capitán de La Máquina que debía quitarlo del equipo titular por “saturación de extranjeros”, lo que causó una reacción muy negativa en el futbolista.

"Veo que no soy el peor de los extranjeros, veo que otros como que no juegan, ¿o el problema es porque no soy parte del negocio de ustedes?”, fue la inesperada respuesta de Juan Escobar al nuevo timonel de Cruz Azul.

aar