Liga MX: Sale a la luz por qué Cruz Azul decidió correr a Juan Escobar

El periodista David Medrano filtró la conversación que el paraguayo Juan Escobar tuvo con el argentino Martín Anselmi, nuevo entrenador de Cruz Azul, la cual le costó su salida del club al defensa guaraní, a sólo dos días del debut del club en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

Según la versión del experimentado comunicador, el estratega le dijo al capitán de La Máquina que debía quitarlo del equipo titular por “saturación de extranjeros”, lo que causó una reacción muy negativa en el futbolista.

"Veo que no soy el peor de los extranjeros, veo que otros como que no juegan, ¿o el problema es porque no soy parte del negocio de ustedes?”, fue la inesperada respuesta de Juan Escobar al nuevo timonel de Cruz Azul.

La respuesta del jugador paraguayo incomodó y molestó en demasía a Martín Anselmi, al grado de que le pidió a la directiva celeste la baja del oriundo de Luque, Paraguay.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha emitido un pronunciamiento o comunicado oficial respecto al cese de Juan Escobar, quien llegó a las filas cementeras en el Apertura 2019.

La Máquina comienza su andar en el Clausura 2024 de la Liga MX contra el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, a donde regresa después de casi seis años de su último cotejo en dicho recinto.

Rendimiento y logros de Juan Escobar con Cruz Azul

El futbolista originario de Luque, Paraguay, llegó a las filas de Cruz Azul en junio del 2019 proveniente del Cerro Porteño de su país para reforzar la defensa de los cementeros.

Los primeros torneos del guaraní con La Máquina no fueron sencillos, pero dos años después de su llegada fue parte fundamental del equipo que en el Guard1anes 2021 puso fin a la racha de la institución de 23 años y medio sin coronarse en la Liga MX.

En los cuatro años que suma con Cruz Azul, Juan Escobar registra hasta el momento 14 goles, 11 asistencias y 13,180 minutos con el club en 163 partidos.

En cuanto a trofeos, el zaguero de 28 años de edad ha ganado cuatro con los celestes, pues además del de liga en el 2021 también conquistó la Supercopa MX (2019), el Campeón de Campeones (2021) y la Supercopa de la Liga MX (2022).

