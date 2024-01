Liga MX: Zinedine Sidane se suma a la lista de refuerzos de Chivas para el Clausura 2024

Zinedine Sidane llega a las Chivas. El juvenil mediocampista, cuyo nombre es prácticamente idéntico al del histórico exjugador francés, salvo por la Z en el apellido, será una de las nuevas caras del equipo para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El jugador de 17 años de edad se suma a la plantilla del Guadalajara procedente de los Halcones de Zapopan de la Liga Premier, tercera categoría de las competencias de la Federación Mexicana de Futbol.

El ‘Mago’ quien causara sensación en la Liga Premier no solo por su nombre, sino también por su futbol, llegará al equipo más querido de México donde buscará cumplir su sueño de debutar en primera división", publicaron los Halcones de Zapopan en su cuenta de Instagram.

Zinedine Sidane, nacido en Guadalajara, Jalisco, en el 2006, es conocido como 'El Mago' debido a que desde muy pequeño ha sobresalido en categorías infantiles.

Su llegada al Rebaño Sagrado será un atractivo más para seguir de cerca a las Chivas en el Clausura 2024, torneo en el que comenzarán una nueva etapa con el argentino Fernando Gago en el banquillo.

Zinedine Sidane ha sido víctima de burlas por su nombre

El nuevo jugador de las Chivas confesó en alguna ocasión que su nombre como el Zinedine Zidane mexicano fue elegido por la admiración que su papá le tenía al exfutbolista del Real Madrid y la Juventus.

Sin embargo, el mediocampista reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues ha sido víctima de burlas, además de que ha habido quienes creen que miente cuando les dice su nombre.

"Desde que tengo memoria, cuando me preguntan sobre mi nombre no me creen, por lo que les tengo que mostrar una identificación y, como se imaginan, hay mucha carrilla (burlas) por eso. También me ha traído muchas buenas amistades y hay a quienes les sacas una sonrisa o carcajada con decirlo", mencionó al respecto Zinedine Sidane.

Zinedine Sidane llega a Chivas proveniente de los Halcones de Zapopan. Foto: X de los Halcones de Zapopan @halconeszapopan

¿Quién es Cade Cowell, el el jugador de la selección de Estados Unidos que reforzará a Chivas?

Cade Cowell es un futbolista que juega para la selección de Estados Unidos, pero que al contar con ascendencia mexicana podrá jugar en Chivas y el movimiento, de acuerdo con diversos medios nacionales, ya está cerrado.

A reserva que el traspaso se haga oficial, el Club Deportivo Guadalajara tiene en Cade Cowell a un nuevo refuerzo de cara al Torneo Clausura 2024 y es gracias a que el ofensivo tiene raíces aztecas por parte de su madre.

Cowell tiene 20 años. Nació el 14 de octubre de 2003 en California, Estados Unidos y actualmente juega en el San Jose Earthquakes de la MLS, en donde cuenta con 10 goles y 11 asistencias en 107 compromisos.

EVG