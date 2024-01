Liga MX: La novela entre el América y Julián Quiñones, muy cerca de terminar por atractiva propuesta

Tras consolidarse como campeón con el Club América y destacar como uno de los jugadores más influyentes de los últimos años en la Liga MX, Julián Quiñones ha despertado el interés de clubes europeos, específicamente de la Serie A de Italia.

Su agente, Fabio Marín, confirmó en una entrevista con ESPN que hay consultas y preguntas sobre el delantero mexicano provenientes de la máxima categoría italiana. Aunque indicó que la situación es complicada debido a la cláusula de salida del jugador.

En la entrevista, el representante mencionó: "Interesados y promotores preguntando sí hay. La lista de países es larga, pero realmente muy pocos le llegarían a la cláusula", mencionó el representante.

A pesar de la presión de los equipos europeos, Marín optó por no revelar el monto exacto de la cláusula de salida de Quiñones. Sin embargo, intentó tranquilizar a los aficionados, asegurando que el delantero se encuentra feliz en el América y enfocado en conseguir el bicampeonato.

"No, de valores y contratos nunca hablo, pero no estamos pensando en salir; vamos por el bicampeonato. Cuando usted está bien casado, puede pasar Miss Universo por el lado y usted llega feliz a su casa. No hay nada de qué hablar. Julián está feliz en América... Yo pensaría en el ‘bi’ y en la Copa América", concluyó el portavoz.

Julián Quiñones tendría una cláusula no menor a diez mmd

La posible salida de Julián Quiñones del Club América hacia la Serie A italiana se ve cada vez más complicada, según las declaraciones de su representante, Fabio Marín. Aunque varios equipos europeos han manifestado su interés en el delantero, la elevada cifra de su cláusula de rescisión es un obstáculo difícil de superar.

Aunque no se especificó el monto, se especula que la cifra podría superar los diez millones de dólares, un valor que sólo estaría al alcance de pocos clubes, según las propias palabras del representante.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, cuando el Club América adquirió a Quiñones, fue por una suma de 9.17 millones de dólares. Los números registrados por el delantero en tiempos recientes habrían elevado su valor en el mercado, complicando aún más su posible transferencia.

Julián Quiñones estaría blindado por el Club América Foto: Julián Quiñones / X

