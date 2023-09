Liga MX: Tigres pagó con uniformes el fichaje de Julián Quiñones, así fue la extraña transacción

En un acuerdo inusual en el mundo del futbol, el Club Tigres de la Liga MX pagó con uniformes al equipo colombiano Futbol Paz FC a cambio de los derechos de formación de Julián Quiñones por toda una temporada, un joven talento que más tarde se convertiría en una figura destacada en las filas del balompié mexicano.

La historia se remonta a cuando el Club Tigres adquirió a Julián Quiñones, quien en ese momento era menor de edad y no podían pagar por su ficha. Según las reglas establecidas, este periodo serviría como una especie de "prueba" para evaluar el rendimiento del jugador, antes de que el equipo colombiano pudiera cobrar con dinero el fichaje.

Ignacio Suárez, reconocido periodista deportivo, señaló que la escuadra felina finalmente adquirió la carta de Julián Quiñones después de una temporada sobresaliente con el equipo. Como parte de este acuerdo, el equipo de la UANL también otorgó un porcentaje del traspaso al equipo colombiano una vez que se oficializó al delantero como jugador de fuerzas básicas de la institución.

Este acuerdo poco convencional surgió debido a un convenio previo entre el Club Tigres y el Futbol Paz FC. Según este convenio, el equipo colombiano enviaba jóvenes prospectos para que se probaran en el club mexicano; como retribución, el club regio proporcionaba uniformes de local y visitante para el primer equipo de Futbol Paz FC cada año.

En el caso de que Tigres mostrara interés en alguno de estos prospectos, se procedía a un pago adicional en efectivo, además de adquirir los derechos de formación.

Mentor de Julián Quiñones habla sobre su elección al 'Tri'

Desde su llegada al equipo amateur Futbol Paz en 2013, César Valencia, a quien cariñosamente Julián Quiñones llama "Papá César", ha desempeñado un papel crucial en la vida del atacante. Más allá de ser un directivo en la organización, Valencia se ha convertido en una figura paterna para Quiñones, brindándole apoyo, orientación y amistad a lo largo de los años.

Hace aproximadamente un mes, antes de que se hiciera pública la intención de Julián Quiñones de representar a la Selección Mexicana, César Valencia tuvo una conversación con el futbolista. En esta charla, Quiñones expresó su profundo agradecimiento hacia México, el país que había sido su hogar y donde había desarrollado su carrera como profesional.

Yo creo que no se le pasó nunca por la cabeza venirse a jugar la selección de Colombia. Él es mexicano. Él ama a México. Él agradece a México todo lo que hoy en día es él. Eso es lo que yo sé con franqueza te lo digo César Valencia/ ESPN

Esta conversación no sólo reveló la gratitud de Quiñones hacia México, sino que también dejó en claro que representar a la selección colombiana no era una opción en su mente.

“(Me dijo) que para él sería un orgullo y que él está muy agradecido con todo lo que México en el tema del futbol le ha dado. Me parece que esto es un legado, un mensaje para muchos de los chicos que no ven el futbol como una verdadera profesión y lo sienten así. Yo pienso que hay muchos chicos que se van para afuera del país y no ven, no se instalan como Julián se ha instalado en esa tierra tan hermosa como es México”, confesó el mentor del seleccionado.

