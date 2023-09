Quiñones, el primer naturalizado colombiano con el Tricolor.

El delantero de las Águilas del América Julián Quiñones se convirtió en el décimo séptimo futbolista naturalizado en vestir la camiseta de la Selección Mexicana de la historia, en la última década van 10.

Se confirmó hace unos días que el futbolista originario de Colombia rechazó la convocatoria de su país natal, por lo que lo convierte en el primer cafetalero en ponerse la playera del Tricolor. Quiñones llegó a México gracias a los Tigres de la UANL, que con 16 años lo incorporaron a su estructura de fuerzas básicas y fue escalando categorías.

La nacionalidad que más futbolistas ha representado a México con la verde es la argentina, pues lídera con nueve jugadores, por tres españoles, dos brasileños y hasta un cubano.

En su paso por el futbol mexicano ha vestido las camisetas no sólo de los felinos, sino también de Venados, Lobos BUAP, Atlas y el América, siendo estos últimos dos clubes donde ha destacado como jugador estelar de la Liga MX.

“Es un mexicano más, y creo que desde antes de llegar acá el hecho de convivir con jugadores de Atlas o América, es un hecho que se adaptará rápido, hay un buen grupo y estamos haciendo que se adapte lo más rápido posible”, comentó Álvarez en conferencia de prensa al inicio de la concentración.

Según el portal Marca, Lorenzo Camarena fue el primer extranjero en defender los colores del tricolor, pues jugó ocho partidos con la Selección Mexicana y en la liga nacional fue campeón con el Necaxa en la Temporada 1932-1933.

Por otra parte, el último en vestir la Tricolor fue Rogelio Funes Mori, a quien la afición mexicana no quiso mucho, pues para algunos fue un capricho del exentrenador Gerardo Martino y aunque acudió a Qatar 2022, tuvo muy pocos minutos en el terreno de juego.

Al lateral del América y compañero de Quiñones en el conjunto de Coapa se le cuestionó sobre la adaptación del delantero al equipo de Jaime Lozano.

“Presión no creo, tiene bastante tiempo en el futbol mexicano, con mucha calidad, será un elemento muy importante, va a venir a sumar mucho. Con la calidad que tiene viene a aportar bastante ya que nos puede dar en muchos aspectos dentro del juego”, añadió.

Con la firme idea

Uno de los jugadores que causó mucha sorpresa al ser llamado para la siguiente Fecha FIFA fue César Huerta, el jugador de los Pumas pasa por un grandioso momento en la Liga MX y tanto es así que ya lo buscan en Italia, pues la Lazio preguntó por sus servicios para la siguiente temporada.

Su andar tranquilo y seguro, se debe a que El Chino es uno de los futbolistas más destacados del Apertura 2023 con los Pumas de la UNAM, situación que no pasó desapercibida por Jaime Lozano, que lo incluyó como uno de los 24 futbolistas en su primera convocatoria.

“Han sido días muy felices, yo estoy disfrutando al máximo. Sé que he trabajado mucho por estar acá, estuve muy enfocado en lo mío, sabía que haciendo las cosas bien en mi club, partido a partido se iban a poder abrir las puertas. Yo no pensaba nada más que en el fin de semana, en el juego que me tocaba para poder seguir creciendo y demostrando mi futbol. No queda más que disfrutar y seguir por ese camino”, externó El Chino.

César Huerta arrancó su camino a los 17 años en la máxima categoría, en la jornada 16 del Apertura 2018 y apenas a sus 22 años, sabe lo que representa vestir la verde, mundialista Sub-17 en La India 2017 y convocado en la lista preliminar para el Preolímpico de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no se achica ante la oportunidad y responsabilidad de ser uno de los referentes en el ataque.