América: Julián Quiñones cuenta cómo rechazó a Tigres y a Gignac para buscar la gloria con las Águilas

Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana, reveló que el jugador francés André-Pierre Gignac lo llamó para pedirle que fuera a los Tigres cuando todavía formaba parte del Atlas, pero finalmente se decantó por el fichaje con el América.

Julián Quiñones se convirtió en el refuerzo bomba de las Águilas para el Torneo Apertura 2023, pero en una entrevista con TUDN el delantero de 26 años de edad confesó que tras el bicampeonato con el Atlas recibió una oferta de Tigres.

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás", comentó el flamante jugador de la Selección Mexicana.

Julián Quiñones celebra uno de sus goles con el América en la Liga MX. Foto: Mexsport

Julián Quiñones precisó que André-Pierre Gignac, máximo goleador y leyenda absoluta de los Tigres, le llamó para tratar de convencerlo de regresar al cuadro de la UANL.

"De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, agregó el futbolista nacido en Colombia.

Así mismo, Quiñones aseguró que cuando llegó el ofrecimiento del América no dudó ni un segundo en aceptar el fichaje, pues siempre había querido llegar a las Águilas, incluso desde que estaba en Colombia y cuando se puso la playera azulcrema no se la creía.

“No la pensé, la verdad dije que sí. Yo siempre había querido estar jugando acá, cuando estaba en Colombia pasaban los partidos, los miraba, me parecía un buen equipo. Cuando llegué, no te miento, duré dos o tres semanas que no me la creía que estaba acá. Me miraba la camiseta y no me la creía, a raíz del tiempo fui asimilando lo que es este equipo”, dijo.

Julián Quiñones en su paso por los Tigres Foto: Mexsport

aar