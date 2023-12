Randy Arozarena comparte de dónde viene su mágica conexión con Julián Quiñones

En la entrega del Premio Nacional del Deporte se reconoció a la Selección Mexicana de Beisbol por su destacado papel en 2023 y Randy Arozarena habló sobre su cercanía con Julián Quiñones, jugador del Club América.

Arozarena asistió a Palacio Nacional como uno de los embajadores de la novena tricolor y se tomó el tiempo de explicar que viajó desde Tampa, Florida, Estados Unidos, para ver la final de la Liga MX entre las Águilas y Tigres.

“Lo que pasa que a Quiñones lo estaban comparando conmigo porque se naturalizó y yo vine de Tampa a apoyar a Quiñones porque era una final para él y dije que iba a meter un gol antes del partido y así fue. Me sentí muy emocionado de verlo que triunfara y poderle dar el triunfo al América. Vine a apoyar al América a ese partido”, dijo el pelotero.

Arozarena, jardinero de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas, se naturalizó mexicano para defender la franela azteca en el Clásico Mundial de Beisbol, en donde se obtuvo un histórico tercer lugar. El beisbolista podía representar a Cuba, pero no lo hizo.

Randy Arozarena con la playera de Julián Quiñones, jugador del Club América Foto: Especial

Por su parte, Quiñones declinó representar a Colombia debido a que su carrera como futbolista la ha hecho toda en México, ganando hasta el momento cinco títulos de la Liga MX.

Aunque de niño Randy Arozarena quería ser futbolista, terminó siendo una de las estrellas de la MLB, pero el futbol no lo olvida, ya que es fanático del Real Madrid y recientemente del América, gracias a su conexión con Julián Quiñones.

“Le voy al Real Madrid, pero me encanta el futbol y lo disfruto mucho. En México solo he ido a ese partido (final América vs Tigres) y cuando estaba en Tijuana a uno de Xolos. De niño yo era el futbolista y mi hermano el beisbolista, pero a través de los años nos cambiamos de deporte”, afirmó.

"Yo amo el futbol, soy de América también ya. Yo me compré la playera para apoyarlo (a Quiñones) y la pasé muy bien en el partido. (Sobre si mantiene comunicación con el jugador azulcrema) Sí, nos escribimos antes del partido, le dije que iba a ir al campo y que lo iba a hacer muy bien" dijo.

aar