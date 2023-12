El Presidente de México entrega el Premio Nacional del Deporte 2023 en Palacio Nacional

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó el Premio Nacional del Deporte a lo mejor del año y lo hizo en Palacio Nacional, acompañado de los atletas galardonados.

Jorge Luis Martínez Morales ganó el Premio Nacional del Deporte a la Trayectoria Destacada y reconoció que ha sido el año en el que más se ha sentido apoyado y eso es importante para que México siga demostrando ser el número uno en muchos aspectos.

"Gracias al señor Presidente y nunca me había sentido tan arropado y ayudado para cumplir todos mis sueños. Gracias Ana (Gabriela Guevara) por inspirarme por tu tenacidad en las pistas y por siempre estar presente en lo que necesitamos. El patinaje entra a la élite del deporte en el país", dijo Martinez Morales.

Premio Nacional de Deportes 2023 y entrega de premios a deportistas de Juegos Panamericanos 2023 https://t.co/bSsrhe6LtD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 19, 2023

Los ganadores del Premio Nacional del Deporte

​Deporte paralímpico

José Arnulfo Castorena Vélez

​Fomento, protección e impulso a la práctica de deportes

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Juez-árbitro

Blanca Cecilia Casale​

Entrenador

Edison Omar Reynoso Sandoval

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

Jorge Luis Martínez Morales

Deporte no profesional

Alejandra Valencia Trujillo

Carlos Adrián Sansores Acevedo

Deporte profesional

Selección mexicana de beisbol​

Ana Guevara reconoce a los atletas en 2023

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, tomó la palabra y le agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por confiar en ella para comandar a los deportistas mexicanos y deseó que la transformación siga siendo un paso importante y deje huella.

"Vamos por más. Vamos por más logros y me parece que estos jóvenes que buscan trascender, son agentes de inspiración y transformación por que la siguiente generación los admirará; dejen de lado el miedo y la avaricia, son momentos y esos son los que nos enseñan cuando llegará el triunfo, se tiene que perder y se pierde muchas veces y se gana muy pocas veces, pero disfruten de todos sus logros".

La excorredora mexicana ha sido criticada en diversas ocasiones al asegurar que no apoya de la manera adecuada a los deportistas mexicanos y les pone muchas trabas para poder salir y participar en competencias internacionales.

"Marcar un hito con este Premio Nacional y honrar lo más destacado que tienen el deporte y decir: somos México; tenemos varios galardonados y parte de la delegación que ha hecho de este 2023 uno de los mejores años del deporte mexicano", @AnaGGuevara. pic.twitter.com/xh35WrdhZx — CONADE (@CONADE) December 19, 2023

Para AMLO la familia es el principal apoyo

Andrés Manuel López Obrador reconoció que es muy importante que los deportistas mexicanos sigan poniendo el nombre del país en lo más alto, pero que antes de agradecerles a ellos, quiero hacer a su familia que han sabido formar personas de bien.

"Me llena de orgullo otorgarles un premio tan distinguido a los deportistas mexicanos. Quiero felicitar a los familiares de los deportistas, por que no se hace nada sin el apoyo de la familia y eso es fundamental. Yo siempre he sostenido y estoy muy seguro que la familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país", dijo el Presidente.

El mandatario aseguró que otro de los personajes que muchas veces es el más criticado, son "los entrenadores también tienen mucho que ver en la formación de un deportista, aunque a veces son muy molestos por estar insistiéndonos y llega el momento en el que pensamos que son fastidiosos. El oficio también es ingrato, pues todos somos expertos y todos sabemos y los criticamos, pero ellos tienen que tomar grandes decisiones".

Por otra parte, mencionó que el próximo año espera cerrar su mandato con muchas medallas olímpicas y hacerles un merecido homenaje a los deportistas que logren colgarse con alguna presea en París 2024.

"Vienen la olimpiadas el año próximo y vamos a conseguir muy buenos resultados, esos aún nos tocan, yo termino hasta septiembre y aquí yo los voy a recibir con todas las medallas para que reciban un homenaje y va a ser como la despedida de nuestro gobierno. Así como me ven yo todavía macaneo y juego beisbol y me gustan todos los deportes y el deporte es medicina preventiva y ayuda mucho en todo"

Por último, reconoció que no lo dejaron dormir tras los festejos de los americanistas, pues hace unos días el conjunto de Coapa se alzó con el título y sus aficionados salieron a las calles a celebrarlo.

"Ahora con el campeonato de futbol ni dejaban dormir, por que es pasión y qué bueno que exista esa pasión por el deporte y si existe pasión por el deporte que es algo excepcional y produce mucha satisfacción y es muy sano y nosotros vamos a seguir apoyando al deporte y ya tenemos lo destinado para seguir apoyando al deporte", concluyó.

daho