AMLO respalda a Ana Guevara en la Conade, pese a denuncias por supuestos actos de corrupción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara frente a diversas acusaciones de desvío de recursos y conflictos con algunos deportistas, pues no hay elementos de prueba que sustenten esas imputaciones, y advirtió que continuará en el cargo.

Durante la conferencia de prensa mañanera, consideró que si hay información de alguna irregularidad que haya cometido la exvelocista, se acuda a las instancias judiciales correspondientes porque no se trata de denuncian por hacerlo.

“Hay muchas denuncias y hay que demostrar que tengan sustento, no se trata de denunciar por denunciar. Yo apoyo a Ana Guevara, la considero una buena servidora pública, promotora del deporte y eso es lo que puedo comentar, aunque respeto a los críticos y a quienes no opinan lo mismo”, afirmó.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó denuncias en contra de Guevara por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto de la Conade, luego de revisar las cuentas públicas del 2020 y 2021.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (izq.) durante la entrega del Premio Nacional de Deportes, acompañado de Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade (der.). Foto: Cuartoscuro

“Que las autoridades resuelvan, en este caso la Fiscalía (General), pero yo no tengo ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción, no tengo prueba”, subrayó AMLO.

Hizo un llamado a no politizar las cosas en este caso de Ana Gabriela Guevara, y si hay algún retraso con el apoyo económico a los deportistas se tendrá que resolver lo antes posible.

“Si no están siendo atendidos los deportistas hay que atenderlos y resolver las cosas, pero que no se quiera descalificar el trabajo de Ana Guevara que ha hecho bien las cosas, desde mi punto de vista, si no, yo ya tendría todos los elementos, ahora no se oculta nada, todo se sabe”, añadió.

Ana Guevara, titular de la Conade, durante la entrega de premios de AMLO a los medallistas en San Salvador 2023, el pasado 19 de julio. Foto: Twitter de Conade @CONADE

El jefe del Ejecutivo federal recordó que todos los servidores públicos tienen la instrucción de presentar la denuncia y fincar responsabilidades si hay irregularidades, “pero yo no tengo elementos para decir que está actuando mal Ana Guevara.

“Sí sé que desde hace algún tiempo hay cuestionamientos y denuncias, pues lo hacen conmigo, no han presentado denuncias por todo en contra mía, además es lo más normal que si no se está de acuerdo con algo se presente la denuncia”, aseveró el presidente.

aar