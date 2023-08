Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue tajante al asegurar que no se ha equivocado en su gestión al frente del organismo.

La exvelocista reconoció que su mandato se complicó más a causa de la pandemia del coronavirus, pero afirmó que a pesar de esa situación ha sacado adelante las cosas, por lo que no puede decir que se haya equivocado.

"El proceso ha sido complicado por los años COVID. Afectaron muchas cosas que se tenían planeadas, pero también eso permitió acertar en los números. Si bien hubo detenimiento en actividad, es escritorio no y los resultados ahí están. No puedo decir que me he equivocado porque hemos seguido todos los pasos en este proceso y los números ahí están, no mienten", señaló la titular de la Conade en entrevista con W Radio.

Foto: Twitter de AS México

Guevara Espinoza también mencionó que no están en sus manos las decisiones alusivas al recurso con el que dispone la Conade.

"Hemos rescatado muchos deportes e invertido en otros. La polémica es parte de, hay que partir desde la administración de este gobierno, que cambió la formas de repartir recursos. Unos han entendido este cambio y otros no. Ahora, la percepción que le han dado a este tema es como si yo fuera la que tomara todas las decisiones y no es así. Hacienda, la SEP, ha habido auditorias y no han encontrado nada", argumentó.

Ana Guevara lamente que prensa resalte lo negativo

A lo largo del año, la exvelocista ha sido objeto de críticas de medios y aficionados, a causa del conflicto que se originó entre la Conade y deportistas de disciplinas acuáticas.

Ana Guevara lamentó que la prensa se enfoque más en lo malo que en lo positivo, pues siente que los medios de comunicación están en su contra y solamente la atacan.

"Es complicado cuando todos confabulan y van en contra. No se informan de los buenos resultados o de las buenas cosas. Es difícil cuando los medios de comunicación no colaboren en el lado positivo. Lo otro, creo que es un tipo de venganza, pero no se entera o se publica las cosas positivas. Ya es un ejercicio de de ir en contra mía, pero nunca he pensado en demeritar o afectar al deporte", ahondó, dejando en claro que nunca ha pensado en perjudicar a los atletas.

Ana Guevara también enfatizó en que los deportistas se equivocan cuando piensan que ella puede solucionar cualquier inconveniente que se presente, pues ante todo está la ley.

"El chantaje de “tú fuiste atleta y lo tienes que solucionar”, pues no es así porque hay una ley que no puedo transgredir. Como atleta, no me hizo falta, aunque hoy en día es más fácil obtener las cosas", dijo.

José Manuel Figueroa apoya a taekwondoínes

El cantante y compositor mexicano, José Manuel Figueroa ha cumplido su promesa al proveer uniformes para los atletas nacionales que participarán en el Mundial de Taekwondo. Mientras tanto, la Conade y la destacada exatleta Ana Gabriela Guevara continúan envueltas en controversias.

José Manuel Figueroa, hijo del icónico Joan Sebastian y activo defensor del deporte mexicano, había anunciado previamente su compromiso de respaldar a los deportistas de taekwondo que representarán a México en el torneo mundial, demostrando cómo figuras las públicas ahora contribuyen al desarrollo del deporte.

Mientras tanto, la Conade, dirigida por Ana Gabriela Guevara, continúa enfrentando críticas y polémicas; temas desde la administración de los recursos, hasta la supuesta falta de apoyo a los deportistas. Por su parte, ha enfrentado cuestionamientos sobre su liderazgo y su capacidad para dirigir al organismo.

EVG