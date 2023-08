Premier League: Edson Álvarez recuerda sus inicios en Tlalnepantla y confiesa su meta con el Tricolor

Después de cuatro años en Países Bajos con el Ajax, Edson Álvarez comienza una aventura en la Premier League de Inglaterra con el West Ham.

El originario de Tlalnepantla, Estado de México, reconoce que es complicado darse cuenta de que hasta hace algunos años iba desde ahí hasta Coapa para entrenar con el América y ahora es uno de los futbolistas mexicanos que juegan en la considerada mejor liga del mundo.

"Para mí es un poco difícil de asimilar todo lo que se vive, es increíble, lo que ha pasado en mi vida, la trayectoria y recorrido, y recordar de dónde vengo, los esfuerzos, hacen sentir muy bien, que todo valió la pena, en algunos momentos me quería dar por vencido... Hoy estar en la mejor liga del mundo para mí es difícil de asimilar, pero luché por esto", comentó Álvarez en charla con Paramount.

El nuevo jugador de los Hammers recuerda con claridad el partido de homenaje que el América le realizó a Cuauhtémoc Blanco en marzo del 2016, el año en el que él debutó profesionalmente con las Águilas.

"Yo recuerdo muy bien cuando fue la despedida de Cuauhtémoc Blanco, estar ahí, voltear a ver esos recuerdos y verme hoy aquí me da mucha emoción", señaló el también seleccionado tricolor acerca de ese momento en el Estadio Azteca durante un juego contra el Morelia.

Edson Álvarez revela su meta inmediata con México

En Qatar 2022 disputó su segunda Copa del Mundo con la Selección Mexicana, con la que debutó en un amistoso contra Islandia en febrero del 2017.

Con una trayectoria de poco más de un lustro como seleccionado, Edson Álvarez confesó que su meta inmediata con el Tricolor es convertirse en el capitán del equipo.

"Es uno de mis objetivos personales, pero no tengo la decisión yo, es el técnico. Pero quiero asumir ese rol, porque es un rol importante. Mi labor es dar lo mejor de mí y dejarle las decisiones a otros", admitió.

Pablo Barrera y Javier 'Chicharito' Hernández son otros jugadores mexicanos que en su momento defendieron la camiseta del West Ham. Al respecto, el 'Machín' indicó que no ha platicado con ninguno de los dos.

"Con Pablo Barrera no coincidí ni como compañero del Tri, ni en club, solo fue rival. Con 'Chicharito' tampoco he hablado, pero sé que si vinieron a este club fue por algo y me he dado cuenta", dijo.

Próximo juego de Edson Álvarez y el West Ham

El West Ham y Edson Álvarez ponen en marcha la actividad de la cuarta jornada de la Premier League este viernes 1 de septiembre, cuando visiten la cancha del Luton.

Los Hammers marchan invictos después de tres fechas con siete unidades, cosecha con la que se ubican en el segundo puesto del certamen, solamente abajo del Manchester City, el único club con marca perfecta.

El seleccionado nacional registra hasta el momento 93 minutos con su nueva escuadra en Inglaterra, 9 contra el Chelsea y 84 ante el Brighton en la segunda y tercera fecha, de manera respectiva.

EVG