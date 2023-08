Conade: Ana Guevara menosprecia a Paola Morán por romper su récord en los 400 metros; "es muy fácil"

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, demeritó a Paola Morán luego de que la tapatía rompió su récord nacional en los 400 metros planos.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), la exvelocista fue cuestionada acerca del logro de Morán en Puebla, a lo que respondió que era una marca fácil de superar.

"Es un récord nacional en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, fue un récord que hice en el año 1998. Contenta de que lo haya logrado Paola (Morán), es un récord fácil", aseguró la titular de la Conade en una respuesta que generó polémica.

En el mismo tenor, la triple campeona panamericana en los 400 metros remarcó que estaba consciente de que alguien rompería esa marca que databa de hace 25 años.

"Paola está en el rango de tiempo, por eso era algo que podía pasar y para eso están los récords, para romperlos", agregó Guevara Espinoza.

Ana Guevara habla de la supuesta "Ley Mordaza"

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habló de la supuesta "Ley Mordaza" a los atletas mexicanos al negar que el organismo le haya hecho firmar a los deportistas un documento en el que se les prohibe emitir opiniones negativas de la exvelocista y del organismo.

"No hay tal (privación), históricamente la institución te hace firmar esa carta compromiso", aseguró Guevara Espinoza en entrevista con ESPN en alusión al documento “Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2023”.

La exvelocista incluso afirmó que dicha carta se le hace firmar a los atletas desde hace muchos años y que en su época como deportista el contenido de la misma era más agresivo que en la actualidad.

Kevin Berlín pide ayuda de médicos chinos

Kevin Berlín es un atleta mexicano que consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París al obtener el bronce en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka, Japón, en la disciplina de plataforma sincronizada 10m. El atleta no pudo competir en las pruebas individuales debido a una molestia en los oídos que no pudo ser atendida a tiempo por falta de personal médico de la delegación mexicana.

Tanto el clavadista como su entrenador tuvieron que recurrir al equipo de salud de los atletas chinos, y les concedieron la ayuda ya que Shi Qingyang, entrenador de Berlín, también es de China. Kevin habló de esta situación a su regreso y al no tener atención médica desde antes de asistir a la competencia, el seleccionado prefirió no competir de manera individual para poder hacerlo en los Juegos Panamericanos.

“No tenemos fisioterapeuta, no fue nadie con nosotros, fuimos sin equipo médico de clavados. Yo tenía dos meses que no tomaba terapia y buscamos la forma de estar ahí y por eso sigo con el oído. No puedo entrar al agua y lo que hice fue recurrir a doctores de otros países de atletas que estuvieron en el campeonato, ellos me hicieron el favor de revisarme. Como mi entrenador es chino, él se comunicó con ellos y ellos me ayudaron”, expresó el medallista.

