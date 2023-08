Lionel Messi convive con Maluma y le entrega un regalo de lujo (FOTOS y VIDEO)

El cantante colombiano Maluma hizo una pausa en su gira "Don Juan World Tour" para visitar las instalaciones del Inter de Miami, donde conoció a Lionel Messi, con quien tuvo una convivencia muy especial.

La estrella de la música presumió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que sale muy sonriente al lado del futbolista argentino, quien comienza su aventura en el balompié de Estados Unidos.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en el que Lionel Messi le ofrece a Maluma que elija entre la playera de local y la de visitante del Inter Miami.

"NO, YO ME PONGO LA QUE DICE MESSI" Maluma y un gran encuentro con Leo que terminó con la firma del 10... Eso si, el capitán le advirtió que "tiene que ir a ver los partidos" 🤣🇦🇷🇨🇴.



"¡No, papi, yo me pongo la que dice Messi! Por hoy quiero ser Leo. No puede ser cab... Soy demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida", dijo emocionado el intérprete de 'Hawái' después del increíble regalo que le dio La Pulga, que además firmó la remera.

Eso no fue todo, pues el Inter Miami también le entregó una camiseta a Maluma con el número 10 y su nombre en la espalda.

El viral beso de un aficionado a Lionel Messi

Los habitantes de Miami, Florida, están anonadados desde la llegada de Lionel Messi a la ciudad. El argentino ha correspondido a las muestras de cariño de la gente, al grado de que le dio un beso a un joven.

En redes sociales se viralizó un video en el que un fan abordó al futbolista argentino en su camioneta. El jugador bajó el vidrio y saludó con la mano al aficionado para posteriormente darle un beso en el cachete, a petición del joven de acento argentino.

"Dame la mano. Te amo, un beso. Te quiero", fue lo que dijo este joven, quien después de que Messi subió el vidrio de la camioneta para seguir su camino estalló de emoción.

¿Quién es la vecina de Lionel Messi en Miami?

Lionel Messi, quien vive un magnífico inicio en su etapa con el Inter de Miami de la MLS, tiene una nueva vecina que es la sensación de las redes sociales y que podría poner celosa a Antonela Roccuzzo, esposa del crack argentino.

Se trata de Angi Olivera, esposa de Facundo Farías, quien es nuevo refuerzo del cuadro de Florida. Olivera tiene 23 años, estudió bioquímica y tiene un hijo al lado del jugador que hasta hace poco era parte de las filas del Colón de Santa Fe.

La joven en su cuenta de Instagram cuenta con 106 publicaciones y es seguida por 77 mil seguidores, además de ella seguir a 488 cuentas. En su red social comparte fotos de ella sola, pero además muchas con Facu Farías y en estadios.

