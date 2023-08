Cristian, el joven que limpiaba baños en los estadios y que fue despedido por pedirle un autógrafo a Messi

Pedirle un autógrafo al mejor jugador del mundo le salió caro a Cristian Salamanca, un joven colombiano que vive desde hace poco más de año y medio en Miami, lugar sede del nuevo equipo del argentino Lionel Messi. ¿Qué le pasó? Perdió su trabajo.

El joven, quien era parte del cuerpo de intendencia de una empresa que se dedica a la limpieza de varios eventos deportivos y de conciertos masivos, decidió solicitar la firma de Messi, luego de verlo durante un evento que fue el resultado de una bonita casualidad que ahora mismo te contaremos.

La firma de Messi provocó su despido

Cristian Salamanca es un joven colombiano que desde hace poco más de año y medio trabaja en una empresa que se dedica a ofrecer servicio de limpieza en eventos deportivos y también en conciertos masivos. En esta ocasión, la empresa fue contratada para limpiar el estadio del Inter Miami, el nuevo equipo de Lionel Messi, algo que no podía creer Cristian.

Aunque él fue a trabajar y a hacer sus labores como cualquier otro día, una casualidad lo llevó a otra. "Me tocó limpiar los baños del sector en donde se estacionan los autobuses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el bus y bajaron todos los jugadores. El último fue Messi. Bastó con gritarle '¡Hey, campeón del mundo!' y se volteó a mirar", narra Cristian todavía incrédulo.

"Me levanté la camisa del uniforme -del trabajo- y tenía abajo la playera de la selección argentina y un plumón. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo", sentencia para el diario La Nación, de Argentina.

Cristian Salamanca muestra el autógrafo que le costó el empleo. Especial

Sabía que podía suceder

Aunque muchos se indignaron en redes sociales, pues fue la casualidad la que lo llevó a estar en el mismo lugar en el que llegó el autobús que transportaba a Lionel Messi, y exigieron que le devolvieran su trabajo a Cristian, pues cualquiera hubiera hecho lo mismo, e incluso hasta pedirle una foto al astro argentino, él sabía que sus actos traerían consecuencias.

Él dijo que todo trabajador, ya sea tercero o incluso del propio club, es advertido al iniciar su trabajo que debe mantener un comportamiento profesional y no puede molestar a Lionel Messi con fotos o autógrafos. A Cristian Salamanca no le importó y aunque ahora mismo se encuentra sin trabajo, tiene la firma del mejor del mundo en su playera.