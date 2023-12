Chivas: Veljko Paunovic se despide del Rebaño y de sus “40 millones de aficionados”; ¡Intenta no llorar!

En sus redes sociales el director técnico serbio Veljko Paunovic lanzó un emotivo mensaje dirigido para todos los aficionados de Chivas, en donde se despide de gran manera del club rojiblanco, del cual ya no es más entrenador.

Hace unos días el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer que Pauno dejó de ser su entrenador, apenas un año después de su llegada, y en estratega no se podía ir sin decir adiós a su "querido Rebaño" y a sus "40 millones" de aficionados.

"No es fácil gestionar el momento de una despedida, y por lo tanto me es muy difícil hacerlo. En el mundo ideal, me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de ChivaHermanos y agradecerles personalmente, y por eso les dedico esta carta", comparte el DT en X.

El Rebaño Sagrado estuvo dos torneos al mando de Paunovic, quien llegó como un completo desconocido al futbol mexicano, pero que devolvió al club tapatío al protagonismo e incluso los acercó al título de la Liga MX el semestre anterior, aunque terminaron por perder ante Tigres.

"Juntos, afición y equipo, competimos en cada partido. Estuvimos muy cerca de levantar esa copa que tanto anhelamos; no se logró, pero una cosa les prometo, he dado todo de mi parte para devolverle a Chivas lo que se merece, que es, alcanzar la gloria mediante un título. Lamentaré el resto de mi vida que esto último se nos escapó, y me siento responsable de eso", dijo sobre la copa que no pudo ganar.

Querido Rebaño,

Puano dejó en claro que le ha agradecido a miembros del "staff de distintas áreas" del club por su apoyo y compromiso, sin olvidarse los jugadores, a quien se refirió como uno "auténticos guerreros, aunque el principal agradecimiento se lo llevó la afición.

"A los jugadores también, mis auténticos guerreros por haber creído en la idea de juego, y por haberse aplicado al máximo para alcanzar nuestra mejor versión, que creo que lo conseguimos varias veces en este tiempo juntos", dice su carta.

"Pero las GRACIAS más especiales son para ustedes, mis ChivaHermanos y ChivaHermanas, por su apoyo incondicional. Gracias por todas las canciones que nos habéis dedicado, por cómo me habéis tratado a mí y a mi familia cada vez que estuvo de visita, y por cómo nos habéis hecho sentir", explica.

Veljko Paunovic cuando dirigía a Chivas Foto: Mexsport

Aunque no se ha hecho oficial, se sabe que el reemplazo de Punovic en Chivas será el argentino Fernando Gago, quien se convenció de venir a la Liga MX gracias al presidente y dueño del club, Amaury Vergara, así como el director deportivo, Fernando Hierro.

"Les pido un último favor: sigan apoyando al club, al equipo, y al grupo de trabajo que continúa. Seamos unidos, como lo hemos sido durante nuestro tiempo juntos. Tengan por seguro que hoy más que nunca soy un ChivaHermano más, y que siempre seré un hincha del Rebaño Sagrado, deseando lo mejor para nuestros colores", apunta.

