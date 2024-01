F1 | ¿Cuándo es la presentación del RB20 de Checo Pérez?

Se acerca el inicio de la Temporada 2024 de la Fórmula 1 y ya se está preparando el evento en donde será presentado al mundo el RB20, el nuevo monoplaza de Red Bull Racing que estarán manejando el mexicano Checo Pérez y el neerlandés Max Verstappen.

Según el medio Motorsport, el equipo actual campeón del Gran Circo revelará el próximo 8 de febrero su nuevo carro, pero la escudería no ha anunciado nada de manera oficial.

Tampoco se sabe con exactitud la sede del evento, pero se espera que sea igual de grande que el año pasado que fue en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Este 2024 los toros energéticos serían los primeros en revelar el carro, ya que la campaña pasada fueron de los últimos. Se espera que el RB20 sea superior al RB19 del año pasado, que ha sido una de las temporadas más dominantes de Red Bull en su historia.

El RB19 es el monoplaza que Red Bull Racing utilizó para Temporada 2023 de la F1. Foto: Twitter @redbullracing

Max Verstappen "ataca" a Checo Pérez por el carro

La campaña pasada de la Fórmula 1 la escudería Red Bull dominó de inicio a fin con su poderoso carro, aunque de los dos pilotos Max Verstappen fue el único que pudo exprimir al máximo el monoplaza y Checo Pérez sufrió demasiado para encontrar la mejor configuración.

Incluso se llegó a rumorar que el RB19 estaba diseñado para favorecer a Verstappen, pues el volante mexicano solo estuvo cómodo al inicio de 2023, ganando un par de carreras y para sentenciar el tema el neerlandés lanzó una fuerte declaración.

"No me interesan las opiniones de los demás, no conocen nuestro auto; yo sólo trato de hacer lo mejor que puedo. Configuré el coche como a mí me gusta, y el otro piloto puede hacerlo como le convenga", dijo el campeón del Gran Circo en entrevista para Auto Motor Sport.

Tres veces ganador de la F1, Verstappen aseguró que él fue el que adapto sus capacidades al automóvil para poder tener el mejor ritmo posible y vaya que resulto, pues impuso un nuevo récord de victorias al hilo y mejoró la marca de más puntos en un año.

aar