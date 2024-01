F1: Max Verstappen "ataca" a Checo Pérez para que no tenga excusas con el coche

La campaña pasada de la Fórmula 1 la escudería Red Bull dominó de inicio a fin con su poderoso carro, aunque de los dos pilotos Max Verstappen fue el único que pudo exprimir al máximo el monoplaza y Checo Pérez sufrió demasiado para encontrar la mejor configuración.

Incluso se llegó a rumorar que el RB19 estaba diseñado para favorecer a Verstappen, pues el volante mexicano solo estuvo cómodo al inicio de 2023, ganando un par de carreras y para sentenciar el tema el neerlandés lanzó una fuerte declaración.

"No me interesan las opiniones de los demás, no conocen nuestro auto; yo sólo trato de hacer lo mejor que puedo. Configuré el coche como a mí me gusta, y el otro piloto puede hacerlo como le convenga", dijo el campeón del Gran Circo en entrevista para Auto Motor Sport.

Tres veces ganador de la F1, Verstappen aseguró que él fue el que adapto sus capacidades al automóvil para poder tener el mejor ritmo posible y vaya que resulto, pues impuso un nuevo récord de victorias al hilo y mejoró la marca de más puntos en un año.

Checo Pérez F1 en el GP de Abu Dhabi de F1 Foto: X @SChecoPerez

"¿Cuál es mi estilo? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para que sea el más rápido. Esa es la clave para ser un realmente bueno en Fórmula 1. Adaptarse a lo que te da del equipo".

Mad Max explicó un poco de cómo trabajó con el coche de Red Bull, que no tuvo competencia de ninguna escudería, las cuales esperan que este año la cosa sea diferente y se pueda ver una verdadera competencia.

"Especialmente al principio de la carrera con el depósito lleno, el área de trabajo del coche en el mapa aerodinámico es muy diferente al de clasificación. Algunos optan por un enfoque muy agresivo, pero nosotros no; como dije, nuestro auto no tenía esas oscilaciones ascendentes a lo largo de una vuelta", apuntó Verstappen.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 inicia en marzo y será en sábado, no en domingo como marca la tradición, pero sin duda veremos un año de grandes emociones.

aar