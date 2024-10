Liga MX: Santiago Giménez se echa encima a la afición de Cruz Azul por una inesperada declaración

El delantero Santiago Giménez se metió en problemas con la afición de Cruz Azul, actual subcampeón y líder de la Liga MX, después de que aseguró que Chivas es el equipo más grande del futbol mexicano.

El Bebote fue cuestionado en ESPN respecto a quién pesa más entre el Guadalajara y el Boca Juniors, equipo del cual es seguidor en el futbol argentino, en alusión a la inminente salida de Fernando Gago del Rebaño para irse al cuadro xeneize.

"Son los dos clubes más grandes de su respectivo país, entonces está parejo", fue la inesperada respuesta de Santiago Giménez, quien desilusionó a los fans de La Máquina.

👀 ¿Gago hace bien en dejar Chivas por Boca?



👀 ¿Pesa más Boca que el Rebaño?



¡Así responde Santi Giménez! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mLuXmU4HAh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 4, 2024

Aficionados de Cruz Azul e inclusive del América manifestaron en redes sociales su desacuerdo con el Chaquito, quien recibió buenos comentarios de parte de los hinchas de las Chivas.

"Uy, el Chaquito va a herir muchos corazones azules con esas declaraciones", publicó un usuario en Twitter ante la respuesta del atacante del Feyenoord.

Santiago Giménez defiende a Fernando Gago

En la misma charla con Vanessa Huppenkothen, Santiago Giménez respaldó a Fernando Gago en caso de que el estratega argentino decida irse a Boca Juniors, pues considera que está en su derecho de dejar el timón de Chivas si hace las cosas de manera correcta.

"No sé si es lo correcto, pero si es algo que a él le convence, no veo por qué matarlo, no está saltándose ninguna regla, ninguna norma, porque hay una cláusula de rescisión, pero si Boca paga esa cláusula se va", señaló al respecto el Bebote.

Santiago Giménez concluyó su opinión de este tema indicando que le gustaría que Fernando Gago decida lo que quiera, sin saltarse algún lineamiento.

"Entra en la libertad de cada quien, de decidir dónde quiere seguir su carrera. Lo ideal es que Gago tome su decisión sin saltar ninguna norma", puntualizó.

¿Cuántos títulos ganó Santiago Giménez con Cruz Azul?

Santiago Giménez debutó como futbolista profesional con Cruz Azul el 2 de agosto del 2017 en un partido de la Copa MX contra los Tigres de la UANL. El español Paco Jémez era el entrenador de La Máquina en esos momentos.

Su primer partido de Liga MX con los de La Noria fue el 28 de agosto del 2019 en una derrota por marcador de 3-2 a manos de los Xolos de Tijuana.

Santiago Giménez dejó las filas de Cruz Azul en agosto del 2022 para comenzar su aventura europea con el Feyenoord. En los cinco años que formó parte del cuadro cementero ganó cinco títulos: una Liga MX, una Copa MX, una Supercopa MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

EVG