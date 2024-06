La furiosa reacción de Lionel Messi contra Kylian Mbappé tras la crítica del francés a Sudamérica

Cerca del inicio de la Copa América, Lionel Messi, concedió una entrevista a ESPN donde abordó temas sobre su carrera y el futbol internacional. El rosarino habló de su retiro, además de responder a los comentarios de Kylian Mbappé sobre la superioridad de la competición de las selecciones europeas.

El astro francés comentó a los medios que el enfrentarse a los conjuntos representativos del Viejo Continente implicaba mayor desgaste que a los equipos de la propia Copa del Mundo, minimizando implícitamente el nivel de los equipos sudamericanos, por lo que el la 'Pulga' aclaró la polémica con fuertes argumentos.

"Cada uno le da importancia a la competición que juega. La Eurocopa es una importantísima, pero estás dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; Brasil, cinco veces campeón del mundo; y Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que la Eurocopa es la competencia más difícil", sentenció el capitán albiceleste.

Lionel Messi celebra su victoria en la Copa América durante un partido de clasificación para el Mundial 2022 contra Bolivia Foto: Reuters

Además, Messi recordó que esta no es la primera vez que 'Donatello' menosprecia al futbol sudamericano. "También había dicho que los equipos sudamericanos no tenían... No me acuerdo qué dijo antes del Mundial", haciendo referencia a a que no es la primera vez que el parisino comparte esta idea.

En cuanto a su futuro en el balompié, el ex del Barcelona habló con sinceridad sobre su retiro, aunque todavía no haya alguna fecha aproximada. Por ahora, su prioridad está en defender el título de la Copa América con Argentina.

Lionel Messi pone en duda su participación en el Mundial

En la misma entrevista, Lionel Messi también habló sobre la posibilidad de participar en el Mundial de 2026. El capitán de la Selección Argentina fue sincero al respecto, pues sus lesiones han sido un condicionante para seguir compitiendo, sin embargo, dejó la puerta abierta sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo.

la verdad que no sé... Muy difícil hablar de lo que puede llegar a pasar, son dos años. No quiero adelantar nada Lionel Messi / ESPN

"Por mi gente, mi familia y más cercanos, es día a día y depende de cómo me vaya encontrando. Sí es verdad que Thiago me habla mucho del Mundial que viene. Justo estamos viviendo en Estados Unidos, él vivió muchísimo el último. No me pide que juegue, pero lo hablamos, y tiene ganas de vivir ese Mundial, esté yo o no. La gente que está al lado mío sabe cuál es la situación", explicó el astro argentino, destacando la influencia de su hijo mayor.

El capitán argentino fue claro al expresar que no quiere comprometerse a una decisión tan significativa sin tener plena seguridad de su capacidad para rendir al más alto nivel. Messi también fue claro en su deseo de no generar expectativas innecesarias ni comprometer a sus compañeros y al cuerpo técnico con una promesa incierta.

