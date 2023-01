Lionel Messi utiliza lujosa y carísima camisa de diseñador para Año Nuevo; se agota gracias al argentino

Lionel Messi sigue marcando tendencia dentro y fuera de la cancha, pues en año nuevo el flamante campeón del mundo en Qatar 2022 utilizó un conjunto que dejó impresionado a más de uno, tanto que el público se encargó de agotar la existencia de estas piezas.

El astro argentino compartió en redes sociales una foto con un atuendo verde, con detalles en naranja y botones blancos, que de acuerdo con diversos medios es de la marca de lujo Gucci. La parte inferior del conjunto era un short que sigue el mismo diseño.

En la página oficial de la marca el precio que tiene la playera, la cual está agotada ahora mismo, es de 900 dólares, aproximadamente 17 mil 546 pesos mexicanos.

Messi comparte emotivo mensaje para cerrar el 2022

A dos semanas de ganar el Mundial Qatar 2022, Loe Messi compartió un emotivo mensaje para todos sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro que este año se hizo realidad el sueño por el que siempre luchó, al tiempo de desearle un próspero 2023 a toda la gente.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí", comienza el texto de Lionel Messi, quien acompañó la publicación con cuatro imágenes en las que sale acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo y de sus tres hijos.

El jugador formado en el Barcelona también agradeció el apoyo de todos sus admiradores alrededor del mundo.

"También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan (apoyan), es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", agregó.

"Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!", concluye el mensaje de Messi Cuccittini, quien en Qatar 2022 disputó su quinta Copa del Mundo con Argentina, con la que en Brasil 2014 había estado cerca de ganar el anhelado trofeo por primera vez, pero Alemania le quitó la posibilidad a él y sus compañeros en la final de dicha edición.

