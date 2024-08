Ella es Lorena Cid, la pareja de Lalo Trelles que es una celebridad de OnlyFans

Lorena Cid, pareja de Lalo Trelles, ha generado mucho revuelo en redes sociales desde la creación de su cuenta de OnlyFans, en donde sube contenido para adultos e incluso hace colaboraciones con el exanalista deportivo.

Recientemente Cid añadió un video a su cuenta en la plataforma junto a Lalo Trelles, el cual ya recorre las redes sociales pues fue filtrado y ha generado diversas reacciones en internet y memes de todo tipo.

Hace casi un mes que Lorena Cid anunció la creación de su perfil en la popular plataforma azul, según ella misma por pedido e insistencia de sus fans.

“Hoy 12 de junio celebro con ustedes dos cosas, el día nacional de mi cumpleaños, México a festejar y el segundo porque me lo pidieron, porque me insistían y porque dije, ¿por qué no?, a darles amor, la página de OnlyFans está lista”, publico en redes.

¿Quién es Lorena Cid, pareja de Lalo Trelles?

De acuerdo con su página de Instagram y de OnlyFans, Lorena Cid es madre, esposa, doctora Honoris Causa, conductora deportiva, abogada y escritora, además de creadora de contenido para adultos.

Cid asegura haber sido rostro de Sport City en Televisa Deportes, lo que le permitió ser conductora en el canal de televisión en espacios deportivos. La abogada no ha dejado de lado esta faceta de su vida, pues todavía comenta deportes.

Lorena Cid y Lalo Trelles tienen un canal de Youtube llamado La neta del Deporte, en donde hablan de futbol nacional e internacional.

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Lorena Cid?

La suscripción de Lorena Cid a OnlyFans tiene un valor de 489 pesos mexicanos mensuales, superando el precio de Karely Ruiz, que por el mismo lapso de tiempo hay que pagar 294 pesos

Lorena Cid no es la primera personalidad ligada al mundo del deporte que abre su cuenta de OnlyFans, pues la plataforma azul se ha convertido en una nueva manera de generar ingresos para todo tipo de persona, pues atletas mujeres y hombres tienen sus perfiles.

OnlyFans no es necesariamente para compartir fotos íntimas, pues hay atletas que lo utilizan para tener contacto cercano con sus fans y revelar secretos de sus entrenamientos e imágenes del día a día.

aar