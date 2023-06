Mbappé critica el mal trato a Messi en el PSG

En medio de la incertidumbre sobre su continuidad con el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé criticó el tratamiento que Lionel Messi recibió por parte del club y del futbol francés en general tras la salida del crack argentino.

Messi anunció la semana pasada su decisión de fichar con el Inter Miami de la MLS tras rechazar extender su contrato con el PSG, poniéndole fin a una etapa de dos años con los campeones de la liga francesa.

Los últimos dos meses en el PSG estuvieron marcados por los abucheos de la afición del PSG, irritada por la merma del desempeño del atacante tras haberse consagrado campeón del mundo con Argentina. También fue suspendido por el club tras viajar sin autorización a Arabia Saudita.

“Estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del futbol. Nunca es una buena noticia cuando se marcha alguien como Messi”, dijo Mbappé en una entrevista con el diario italiano Gazzetta dello Sport.

“Personalmente me costó entender que hubiera tanta gente que se alegrara por su salida. Hablamos de Leo: se merece respeto, pero no recibió el respeto que merecía en Francia. Es una pena, pero así fue. El club tendrá que hacer lo posible para sustituirle”, añadió.

Y de repente el PSG también tenga que buscarle sustituto a Mbappé, ya que el delantero de 24 años comunicó al club que ejecutará su cláusula de renovación de 12 meses en su contrato, el cual expirará al final de la próxima temporada.

Ello desató de inmediato conjeturas sobre un traspaso de Mbappé al Real Madrid, que desde hace tiempo viene persiguiendo al astro francés. El PSG rechazó en 2021 una oferta del club español de 190 millones de dólares por Mbappé.

El Madrid tampoco pudo cerrar la adquisición el año pasado cuando Mbappé decidió firmar un nuevo contrato con el PSG, pero el club francés no quiere dejarle ir como agente libre el año próximo.

“Yo no le pedí al club que me vendiera o que me dejara salir al Real Madrid. Únicamente confirmé que mi intención es no activar el año extra en el contrato. No hemos negociado mi continuidad con el PSG, aunque estoy feliz de quedarme un año más”, indicó Mbappé.

La decisión de Mbappé pudo haber sido motivada tras otra prematura eliminación del PSG en la Liga de Campeones. El club propiedad del fondo soberano de Qatar se despidió en los octavos de final por segunda edición seguida.

El PSG cayó ante el Bayern Múnich este año. La pasada temporada fue eliminado por el Madrid, que acabó conquistando su corona 14.

“Al más alto nivel, para un jugador como yo, el objetivo tiene que ser ganar todos los títulos”, dijo Mbappé. “Sabíamos que teníamos carencias que tarde o temprano acabas pagando. En cada temporada hay que aprender de los errores cometidos para no repetirlos en un futuro. Eso es lo lógico.

“En lo individual, por otra parte, me he mantenido a un gran nivel durante varios años: quiero seguir mejorando para permanecer siempre en lo alto”.

Algo que podría obstruir el pase al Madrid serían los recientes ataques racistas sufridos por Vinícius Júnior.

“Como jugadores, todos deberíamos retirarnos de la cancha y entender que tenemos el poder para cambiar las cosas”.