Me encanta llevar siempre la camiseta del Consejo Mundial de Lucha Libre: Titán

Después de haber afrontado unos importantes compromisos en Estados Unidos y Japón, el luchador Titán, uno de los técnicos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) está listo y motivado para competir este viernes 19 de julio en la segunda eliminatoria del torneo de la Leyenda de Plata, que se celebra en honor a El Santo.

“Vengo de tener grandes compromisos en Japón y Estados Unidos. Me tocó descansar unos días, pero sigo preparándome físicamente, mentalmente porque en México se vienen luchas importantes, se vienen grandes encuentros como la leyenda de plata, un torneo muy importante que gané en una ocasión”, aseveró Titán en exclusiva con La Razón.

Fue hace tres años cuando El Inmortal ganó por primera ocasión el torneo Leyenda de Plata, por lo que este viernes en la Arena México quiere repetir el éxito. Sin embargo, también tiene en mente el deseo de seguir representando al CMLL en otras parte del mundo y conservar al apoyo del público.

“Mi objetivo a corto plazo es enfocarme en la leyenda de plata, llegar bien preparando a este torneo y llevarme ese trofeo. A largo plazo quiero seguir creciendo, seguir viajando a otros países, seguir representando al CMLL donde quiera que vaya y seguir obteniendo el cariño y el reconocimiento de la afición, eso es algo muy importante por lo cual he trabajado desde que inicié como luchador”, profundizó.

Místico, Neón, Star Jr., Templario, Magia Blanca, Virus y Fugaz son los otros luchadores que este viernes participarán en la segunda eliminatoria del Torneo Leyenda de Plata.

Titán se siente en el mejor momento de su carrera

Haber participado en un evento de AEW en Nueva York y en Best of the Super Juniors 31, un torneo de la NJPW en el que participan los pesos welter, hacen sentir a Titán que vive el mejor momento de su carrera como luchador desde su debut en el 2008.

“Me encanta llevar siempre la camiseta del Consejo Mundial de Lucha Libre donde quiera que voy. Me siento muy bien, en un gran momento, te puedo decir que es el mejor momento de toda mi carrera. Hablando luchísticamente tengo muchas cosas muy importantes para las cuales me estoy preparando, pertenecer a los ingobernables de Japón fue algo muy grande, es una responsabilidad y motivación, como el estar en luchas estelares del CMLL y visitar otros países”, remarcó El Inmortal.

“Creo que el apoyo y cariño de la afición es lo que te hace dar el extra y tener muchas oportunidades”, agregó y agradeció Titán en torneo al apoyo que recibe de los aficionados.

EVG