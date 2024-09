México consigue dos preseas más en los Paralímpicos

México sigue haciendo una buena actuación en París 2024, pues se sumaron dos medallas más para llegar a un total de ocho metales en la edición 17 de los Juegos Paralímpicos, aunque la presea dorada sigue negándose a la delegación azteca.

Osiris Aneth Machado Plata y Ángel de Jesús Camacho fueron los encargados de añadir medallas para el país en la jornada dominical. Los atletas tricolores suman hasta el momento tres platas y cinco bronces, para ser el lugar 44 del medallero en París 2024.

Primero fue turno de la nayarita Osiris Aneth Machado Plata, quien en su debut en unos Juegos Paralímpicos se convirtió en medallista al ganar bronce en la final de lanzamiento de disco F44/F64, en donde marcó 40.01 metros.

“La verdad se siente muy bonito, creo que con palabras no se podría describir la emoción que se siente y menos el estar enfrente de todos y que todos celebren contigo”, dijo la atleta mexicana en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Osiris Aneth Machado Plata no pudo ocultar su emoción al subir al podio de los Juegos Paralímpicos de París 2024 y tras colgarse el bronce comentó que había viajado a Francia con la intención de alcanzar una medalla.

“Estoy muy feliz, porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado”, agregó.

Osiris Aneth Machado cerró de gran manera su ciclo de los Juegos Paralímpicos, pues previamente fue oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, oro en Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y plata en el Mundial de Para Atletismo Kobe, Japón, 2024.

“Agradezco mucho a mi entrenador (Daniel Eduardo Pardo López), porque desde el momento uno él ha confiado en mí y siempre me motiva a seguir y a toda mi familia que nunca me deja abajo, siempre me apoya, también a todos mis amigos y a la gente en general que siempre me ha seguido”, resaltó.

Más tarde fue el turno de Ángel de Jesús Camacho, quien en la final de los 150m combinados SM4 de la paranatación se quedó con el tercer peldaño del podio, con lo que obtuvo su segunda medalla de París 2024 y la octava de México en la actual justa Paralímpica.

Con tiempo de 2:37:29 minutos el nadador mexicano, quien rompió récord, aseguró su lugar en el podio luego de una peleada competencia, en donde terminó por debajo de Roman Zhdanov (2:23.03) y Ami Omer Dadaon (2:30.509).

Esta medalla de Ángel Camacho se suma a la que previamente consiguió en la final de los 100m libres S4 de paranatación, que significó el tercer metal de México Juegos Paralímpicos de París 2024.

Hubo más mexicanos en finales, aunque no pudieron subir al podio, como el caso de la paranadadora Nely Miranda, quien con tiempo de 3:03.49 minutos fue sexta posición en los 150m combinado SM4 femenil.

En más actividad dentro de la alberca paralímpica, Arnulfo Castorena y Marcos Zárate, fueron quinto y séptimo lugar, respectivamente, en la final de los 150m combinado SM3 varonil.

Otro mexicano en una final de París 2024 fue el velocista de silla de ruedas, Juan Pablo Cervantes, quien obtuvo su diploma olímpico al ser octavo lugar de la final de 400m T54 en el Estadio de Francia.

México todavía puede ganar más medallas y alcanzar lo hecho en Tokio 2020, aunque aún está un poco lejos, pues conquistaron 22 preseas.