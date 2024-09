México sube 13 puestos en medallero paralímpico con oros de Castorena y Cervantes

México escaló 13 puestos en el medallero de los Juegos Paralímpicos de París 2024, del sitio 36 al 23, gracias a las dos preseas doradas obtenidas ayer por el paranadador Arnulfo Castorena y por el paraatleta Juan Pablo Cervantes.

El experimentado Arnulfo Castorena, de 46 años, sigue escribiendo su nombre en la historia del deporte paralímpico. Con una impresionante marca de 59:41 segundos, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, se consagró campeón de los 50 metros pecho categoría SB2, con lo que obtuvo su cuarta presea dorada en esta prueba.

Desde su debut en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Arnulfo Castorena ha demostrado ser una fuerza imparable en la paranatación. Fue en esa edición en la que conquistó su primera medalla de oro, un logro que repetiría en Atenas 2004 y, posteriormente, en Tokio 2020. Alcanzó, además, siete metales totales en siete participaciones en la justa.

El recorrido de Arnulfo Castorena en la categoría SB2 es digno de admiración. A lo largo de su carrera, ha mantenido un dominio constante en los 50 metros pecho, enfrentando y superando a competidores de élite mundial.

Gráfico

La principal inspiración del veterano deportista son sus siete hijos, a los que les dedica este tetracampeonato en los 50 metros pecho SB2, aunque reconoce que no ha sido fácil el camino recorrido, pero se siente contento con lo que ha cosechado.

“Me motiva muchísimo en pensar en mis hijos, ver que ellos están en la meta al final. Es un sacrificio muy grande, pero todo tiene su recompensa en dejar la familia uno como padre se preocupa de dejar a los hijos, pero todo esto es un sacrificio y todo esto lo hago por ellos”, resaltó Castorena en declaraciones a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El paranadador tapatío remarcó que en ningún momento perdió de su mente conquistar el metal dorado en París 2024, a pesar de que su brazo no le respondió como quería debido a un problema físico.

“Hemos tratado de trabajar muy fuerte para lograr todo esto, aunque a veces ya mi brazo no me responde como debería, como en esta ocasión no me respondió, se me fue toda la fuerza, pero lo importante es que estuvimos concentrados”, subrayó.

Gráfico

Por su parte, Juan Pablo Cervantes logró el segundo oro del miércoles para la delegación nacional y el tercero para el país en París 2024 con un impresionante tiempo de 13.74 segundos en la final de los 100 metros T54 del paraatletismo.

La final de los 100 metros T54 fue un evento lleno de adrenalina y emoción, en el que Cervantes García demostró una vez más su capacidad y determinación para sobresalir en el deporte de alto rendimiento, pues el nacido en la Ciudad de México también estableció un nuevo récord de América, consolidándose como uno de los velocistas más rápidos de todo el continente en la categoría T54.

Antes de los Juegos Paralímpicos, Juan Pablo Cervantes ya había mostrado su potencial al alcanzar destacadas posiciones en eventos previos. En los Juegos de Tokio 2020 se había quedado con el bronce.

“Este oro me lo dedico a mí, siempre en todas mis competencias ha habido una lista enorme para dedicar estas medallas a familia, amigos, entrenadores y mucha gente que ha estado atrás de uno, fisioterapeutas, psicólogos, pero creo que esta medalla me la dedico ahora a mí, porque Juan Pablo ha pasado por muchas cosas emocionalmente hablando”, declaró Juan Pablo Cervantes a la Conade tras su presea.