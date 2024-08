Tengo en la mira el profesionalismo y varios títulos: Marco Verde

El boxeador mexicano Marco Alonso Verde, ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, comentó que el siguiente capítulo en su carrera es el profesionalismo, aunque todo dependerá si el deporte se mantiene dentro del programa de Los Ángeles 2028, pues todavía quiere ganar el oro.

“Tengo planeado ser profesional. Me dicen: ‘¿ya te vas a ir?’, no sé, pero sí lo tengo planeado, sí lo tengo en la mira, el amateur y el profesional”, comentó en exclusiva con La Razón Marco Verde, quien puntualizó que anhela continuar con sus estudios para después definir si seguirá en el boxeo amateur o da el siguiente paso.

La de Green es tan sólo la cuarta presea de plata que consigue un boxeador azteca en Juegos Olímpicos, pero confiesa que se quedó “con la espina de ser el tercer medallista de oro de México” y que poder conseguirla “sería algo increíble la verdad”.

En este sentido, Marco Verde señaló que la ilusión de conseguir el metal áureo sigue viva, al menos hasta que se defina el rumbo del boxeo, el cual corre gran riesgo de desaparecer para Los Ángeles 2028, situación que es crucial para que el sinaloense tome una decisión para su futuro deportivo.

“Yo creo que sí sería que quiten boxeo de los Juegos Olímpicos (para ser profesional), porque te quitan toda la ilusión. Eso sería la decisión definitiva, porque fuera de eso hay torneos amateur muy atractivos, como el Mundial en noviembre donde están ofreciendo medio millón de dólares por la medalla de oro, 400 mil y 300 mil plata y bronce, al final el amateur se está haciendo muy atractivo”, explica.

Que me recuerden como un guerrero que se muere arriba del ring, que da todo de sí, pero también como un gran boxeador, como alguien que pelea bonito y que salió del barrio y ha logrado todo lo que ha pensado hasta ahorita

Marco Verde, Boxeador mexicano

Marco Verde se toma con calma su transición al profesionalismo, pues es consciente que el éxito en los Juegos Olímpicos París 2024 no le asegura que le irá igual en el terreno de las grandes ligas e incluso es algo que ha hablado con su padre, Manuel Verde, quien fue boxeador olímpico en Barcelona 92.

“Mi papá me lo ha dicho y eso lo tengo claro, te puede dar el amateur, pero el profesional no sabes. Y he visto muchos boxeadores que les ha dado el profesional, pero otros no, sí tengo ese miedo si me voy al pro, me quiero adaptar bien y ver cómo lo voy a compaginar”, indicó.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, Marco Verde ya tuvo una pequeña experiencia profesional, pues el 6 de abril del presente año combatió ante el doble campeón olímpico Roniel Iglesias, de Cuba, en la Noche de Campeones de la Federación Internacional de Boxeo, IBA por sus siglas en inglés.

“De hecho cuando tuve esa pelea me sentí más tranquilo, hice seis rounds, pero me hubiera gustado hacer los ocho, me sentí bien porque fue realmente profesional, ring más chico, vendaje profesional, sin camisa, todo como profesional y sí me siento bien, sí puedo dar algo en el profesional”, argumenta el mazatleco.

Tras ganar la plata en la división de 71 kg en París 2024, a Marco Verde le gustaría ganar un título mundial y si lo hace estaría igualando a Alfonso Zamora como los únicos púgiles mexicanos en ser medallistas olímpicos y después monarcas del orbe.

“Sí, por supuesto que me gustaría, ganar no sólo uno, bastantes titulos si me voy al profesional, pero ver qué es lo que va a pasar, porque en el amateur conocer tantos países y tantos estilos es algo maravilloso”, apunta.