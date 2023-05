Nadadora mexicana, Teresa Alonso, denuncia violencia física y psicológica de parte de su entrenadora

A principios de 2020 la seleccionada de nado sincronizado, Teresa Alonso, levantó una denuncia en contra de Adriana Loftus por violencia psicológica. La entrenadora llegó a humillar a la atleta hasta el borde de querer quitarse la vida.

Hoy la multimedallista vuelve a alzar la voz para apoyar a las siguientes generaciones y motivar a sus compañeras a que denuncien sin que la Federación tome represalias en contra de sus carreras deportivas.

"Me hizo bullying; me decía gorda, chaparra y de piernas cortas; fui su costal de boxeo. Sufrí sangrado de tubo gástrico, oriné y evacué con sangre y cuando estaba en el hospital, solo me escribió para preguntar cuándo iba a regresar a los entrenamientos", externó mediante sus redes sociales.

Teresa tuvo que dejar a su equipo después del desgaste físico que provocaba su entrenadora, la propia Adriana Loftus puso en tela de juicio las palabras de la deportista y minimizó su testimonio, una vez más.

Alonso García se mostró decepcionada por el caso omiso que han hecho las autoridades, la Federación Mexicana de Natación e incluso el mismo presidente Kiril Todorov, que mantiene un proceso por malversación de fondos y prácticas corruptas.

Atletas obligadas a abandonar sus sueños



La subcampeona panamericana acusó de nepotismo a Loftus, que incluso les quitó un porcentaje del premio que ganaron por la medalla de plata en 2019. La también estudiante de Ingeniería Electrónica reveló que hay apoyos económicos de los que las nadadoras no hablan públicamente.

“¿Estos recursos los quieren desviar a su vida personal? Gastando en rentas en Condesa, o en un auto hasta de medio millón de pesos, ¿realmente es por México? En mi opinión, si fuera por México, alzarían la voz por todas las atletas que valientemente han alzado la voz después de un abuso sumamente grave, si fuera por México no se trataría a la selección nacional de natación artística como una empresa capitalista”, externó la nadadora.

Adriana Loftus suma más acusaciones en su contra y no han resuelto sus caso



El testimonio de Teresa Alonso es tan extenso como el daño que sufrió por más de 12 de años y que seguro seguirá marcando su vida, al igual que la de sus ex compañeras. Alonso se describió como trabajadoras, pero no por ser representantes de su país, sino por conseguir los objetivos de una persona que las explotaba y humillaba físicamente.

“Karen Soto estaba destinada a ser la mejor de nosotras, la próxima capitana del equipo, pero fue a parar al hospital con mononucleosis, a raíz de los trastornos alimenticios que nos provocaron; Madison López sufrió cólera; se arrancaba los sueros para irse entrenar, pero después renunció al equipo”, declaró la atleta.

La discriminación y violencia no son las únicas agravantes de Adriana Loftus



Algunos organismos, atletas y el mismo cuerpo técnico han decidido permanecer en silencio y seguir sus actividades justificando que son “las palabras de dos o tres niñas”, ocultando que el de Teresa Alonso García no es el único testimonio ni un caso aislado.

“Algo que ellas obviamente no te mencionan son las múltiples denuncias que tiene la entrenadora de selección nacional de natación artística, que entre ellas van discriminación, violencia, corrupción, nepotismo y entre otras, personalmente a mí me orilló a tener bulimia, anorexia, ansiedad y depresión severa que me llevaron al hospital”, sentenció la ganadora de 3 medallas de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

aar